Torra no preveu nomenar un altre vicepresident abans de la seva inhabilitació

Veu "molt probable" la seva inhabilitació en uns mesos malgrat els recursos



El president de la Generalitat, Quim Torra, no preveu nomenar un altre vicepresident abans de la seva eventual inhabilitació ("no ho tinc previst"), i a més ha considerat probable que acabin inhabilitant-lo en uns mesos malgrat els recursos.





Ho ha dit dissabte a última hora de la nit en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, poc després del ple del Parlament que ha aprovat la proposta de resolució de JxCat, ERC i CUP que rebutja la decisió de la JEC --que "pretén inhabilitar" Torra--, demana presentar tots els recursos judicials oportuns i ratifica Torra com a president.





"No ho tinc previst", ha respost a la pregunta de si preveu nomenar un vicepresident que sigui de JxCat, però ha rebutjat reiteradament entrar en suposicions, en repreguntar-se-li diverses vegades.





Espera guanyar ara les mesures cautelaríssimes en el TS contra la seva inhabilitació, però és conscient que potser acabarà inhabilitat després: "És molt probable que aquest procés acabi amb la meva inhabilitació finalment, d'aquí a uns mesos".





Sobre convocar eleccions anticipades per evitar tot aquest camí de recursos contra la seva inhabilitació, ha reiterat: "Tinc la confiança del Parlament de Catalunya. Seré el president".





Davant la seva probable inhabilitació pel TS, ha dit que ell sempre ha defensat que farà el que digui el Parlament, que aquest mateix dissabte l'ha ratificat com a president, per la qual cosa així ho farà: "Més que mai, després d'aquesta votació".





En replantejar-se-li si el TS trasllada al Parlament l'ordre de destituir-lo, ha contestat: "Complirem el que diu aquesta votació", en referència a què la Cambra l'ha ratificat aquest dissabte.





"No pot continuar la degradació de les nostres institucions", i ha defensat que aquesta votació del Parlament ha convertit en obligació combatre la degradació de què ha parlat, i ha afegit textualment que la votació és molt clara.





En preguntar-se-li si els Mossos poden anar a buscar-lo per complir amb un ordre d'inhabilitació, ha contestat: "Avui som on som. Celebrem aquesta votació".





Així i tot, és conscient que pugui haver un mandat a la policia judicial, com ja va passar per retirar la pancarta de la balconada de la Generalitat: sobre aquesta possibilitat, ha deixat clar que no pretén dir a cap funcionari el que ha de fer, però que un polític també ha de saber què fer en un moment determinat.





LA RESOLUCIÓ APROVADA



Torra ha destacat que els tres grups independentistes han fet un "gran esforç" per portar a votació aquest dissabte una proposta de resolució unitària per defensar la institució de la Presidència de la Generalitat.





I ha subratllat que també ha estat una ratificació del compromís dels tres grups de treballar per l'autodeterminació, pels presos i els qui són a l'estranger, i contra "la repressió".





Sobre el 'no' del PSC, no li ha estranyat perquè tots aquests conceptes són aliens als socialistes: "Avui podíem haver vist un altre PSC a l'hora de les votacions. Malauradament no ha estat així".





MESA DE DIÀLEG



Quant a que ell lideri la part catalana de la taula de diàleg amb el Govern acordada entre ERC i PSOE, Torra ha recordat que ell ha convocat els partits a Catalunya per abordar aquesta taula: "Cal ser molt prudents a l'hora de veure tota aquesta negociació a Madrid".





Considera evident que ell ha de liderar aquestes negociacions, però ha reiterat que el Govern ha d'asseure's amb els partits independentistes per "anar a Madrid amb tota la força" i mesurar si es pot comptar amb tota aquesta força.





"Cal trobar com a Govern la manera d'anar" a aquesta taula i formalitzar aquestes converses, ha afegit el president.





També se li ha preguntat si se sent més president que activista, al que ha respost que se sent president de tots els catalans encara que defensi una determinada ideologia.





I sobre qui va arriar la bandera espanyola divendres a la Generalitat abans que s'hissés un quart d'hora després, ha lamentat que va ser "algú que sembla que va entrar al Palau" i ha explicat que s'està investigant perquè no pot passar una cosa així.