Reaccions desiguals de l'oposició a la inhabilitació de Torra

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha defensat aquest dissabte que la Junta Electoral Central (JEC) no pot inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, ja que creu que per a això cal que hi hagi una sentència ferma.









"La JEC s'hauria d'haver inhibit", ha afirmat en la seva intervenció en el ple de Parlament extraordinari per donar resposta a la decisió de la JEC de retirar l'escó a Torra i inhabilitar-lo.





Iceta ha sostingut que, tot i que discrepa de la seva gestió com a president, defensa la institució de la Presidència de la Generalitat: "Per defensar l'autogovern anem junts".





Ha afirmat que això és una mostra que el diàleg que els socialistes volen impulsar entre Generalitat i Govern és real, i ha demanat a Torra que també ho avali: "Pel fet d'una desconfiança, que pot tenir arrels profundes, ens hem de negar a la possibilitat d'aprofitar una nova oportunitat? Tot el que ha passat ara ens impedeix aprofitar el present per intentar millorar el futur? ".





El líder socialista ha fet un reconeixement "especial" a ERC per haver apostat per facilitar la investidura de Pedro Sánchez tot i la situació a Catalunya, que ha reconegut que és excepcional.





La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha recordat a Torra que ell mateix va assumir en el judici davant del Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) que havia desobeït la Junta Electoral Central (JEC): "Ara resulta que se sorprèn de la condemna i les seves conseqüències, quan vostè mateix va treure pit de la desobediència".

















Li ha dit que igual de "valent ha de ser ara per assumir les conseqüències", i ha defensat que la JEC és un òrgan competent per decidir sobre la seva inhabilitació, pel que considera que no és president des de divendres, i s'ha referit a Torra com a expresident.





Ha acusat JxCat de convocar la manifestació que es concentra davant a Parlament, i, sobre la retirada de la bandera espanyola de la Generalitat divendres, ha preguntat: "Qui va deixar entrar a l'ANC al Palau de la Generalitat perquè fossin a treure la bandera? Què tenen? Claus?".





S'ha dirigit al líder del PSC, Miquel Iceta, per retreure-li l'acord entre PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez: "De veritat vostè creu que amb aquestes persones es pot formar un govern?".













Li ha criticat pactar amb un partit que desafia la JEC i TS, en les seves paraules, i ha demanat "que recapacitin, que no assumeixin les tesis del separatisme posant en qüestió a la JEC".





La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha advertit "el parany de Casado, Abascal i Arrimadas" -líders de PP, Vox i Cs, respectivament- sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, dictaminada per la JEC a petició de populars i taronges.





Albiach s'ha referit a la decisió de la Junta, que s'ha avançat a la del Tribunal Suprem i ha coincidit amb el debat d'investidura de Pedro Sánchez, que es preveu que prosperi amb l'abstenció d'ERC.





"No s'ha de confondre on som: es tracta d'enfortir la democràcia o anar cap a la barbàrie, de no situar-nos on ens vol l'adversari. Cal defensar els drets civils, polítics i socials. I no caure en el parany de Casado, Abascal i Arrimadas ", ha reiterat.





La líder de CatECP ha titllat la decisió de la JEC d'aberració jurídica i de disbarat contra l'autogovern, i ha destacat que els comuns es posicionen a favor "de les institucions catalanes i l'autogovern, i del govern progressista (a l'Estat), del diàleg i la política".





Ha sostingut que la decisió de la JEC suposa un "atac a la democràcia que cal protegir entre tots", i ha advertit que la justícia europea replicarà la decisió, segons ella.





El president dels populars catalans, Alejandro Fernández, ha acusat el PSC i El PSOE de "desacreditar i desprestigiar" la Junta Electoral. Ha acusat els socialistes d'estar atacant la JEC i ha alertat que "el mal que estan fent a la democràcia per a aconseguir la investidura és inacceptable".





També ha carregat contra l'independentisme per criticar aquesta decisió de la JEC, ja que retreu que defensen la justícia "només quan els dóna la raó". Ha reivindicat que ells sempre acataran les decisions judicials i l'estat de dret encara que hi hagi decisions contràries a ells, i que actuaran "sempre sense escarafalls i sense temptacions autoritàries".





El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera ha demanat a la Cambra que confirmi el càrrec del president de la Generalitat "desobeint ara i sempre els aparells d'un Estat que pretén negar els drets democràtics" de Catalunya.





En el seu discurs durant el ple, ha lamentat que "la majoria de forces polítiques han optat per tancar espais de llibertat que s'havien obert amb l'1-O" i les ha acusat de prioritzar els interessos partidistes. Considera que ERC ha optat per donar suport al Govern central "en un moment en què l'Estat està perdent importants batalles judicials, per a apuntalar-lo".





"Comuns i ERC: aquest és el marc de l'Estat: reforç del règim i autonomisme", ha alertat enfront de l'acord per la investidura de Sánchez. "No podem aprovar la gestió d'un Govern més favorable als interessos del capital que de les classes populars", ha retret a Torra, i li ha demanat que deixi els gestos i simbolismes per a defensar l'autodeterminació i els drets socials.