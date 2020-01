PSOE té "seriosos dubtes" que la JEC pugui inhabilitar Torra

La vicesecretària general del PSOE i portaveu parlamentària, Adriana Lastra, ha dit que espera que el Tribunal Suprem respongui "com més aviat" a la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) que ha acordat aquest divendres inhabilitar Quim Torra com a president de la Generalitat de Catalunya. I adverteix que tenen "seriosos dubtes" que la JEC sigui competent per adoptar aquests acords.



Als passadissos de Congrés, Lastra ha volgut deixar clar que la JEC "no és un tribunal" i que el seu partit espera és que el màxim òrgan jurídic de país, això és, el Suprem "respongui com més aviat a aquesta qüestió".



"Tenim seriosos dubtes que la JEC sigui competent per adoptar aquests acords com així han defensat 6 dels 13 membres de la Junta Electoral Central. La JEC no és un òrgan jurisdiccional sinó merament administratiu, no és un tribunal", ha assenyalat Lastra a una declaració sense possibilitat de preguntes dels periodistes.



A més, la dirigent socialista ha assenyalat que comença a ser preocupant "l'actitud de la dreta i la ultradreta" de país que estan, diu, "obstinades a boicotejar la investidura de Pere Sánchez". "Es diuen molt espanyols però van contra la voluntat dels espanyols que fins en cinc ocasions han votat a el PSOE", ha apuntat.



Per això, ha asseverat que a la dreta li diu que "la democràcia es va a obrir pas" i que la investidura possibilitarà "que l'Espanya que vol avançar, avanç".