El Sorteig de la Loteria de Reis reparteix aquest dilluns 700 milions d'euros en premis

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Reis '2020 repartirà aquest dilluns 700 milions d'euros en premis, i se celebrarà a les 12 hores al Saló de Sortejos de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), pel sistema de bombos múltiples.

MÉS INFORMACIÓ Tres detinguts a Barcelona per estafar amb falsos premis de loteria





Així, l'emissió d'aquest tradicional sorteig nadalenc ascendeix a un total de 50 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, a el preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. El total de l'emissió és de 1.000.000.000 d'euros.





En relació amb els premis més importants de Reis ', el Primer Premi és de 2.000.000 d'euros per sèrie; el Segon Premi, de 750.000 euros per sèrie; i el Tercer Premi, de 250.000 euros per sèrie. A més, hi ha 20 premis de 3.500 euros i altres 1.400 premis de 1.000 euros per sèrie, entre d'altres.





Segons informa Loteries i Apostes de l'Estat, hi ha referències documentals que en 1868 ja es coneixia popularment a aquest sorteig com de Reis ', una denominació que es creu es deu a la proximitat de l'Epifania de l'Senyor o l'Adoració a l'Infant per els Mags d'Orient.

Va ser l'any 1941 quan es va configurar aquest sorteig amb personalitat i denominació pròpia, fins a esdevenir el segon en importància de la Loteria Nacional.





Aquest any va ser institucionalitzat pel director general de Timbre i Monopolis, F. Roldán, i el 1942 es va decidir transformar-lo en Sorteig Extraordinari. No va ser fins a 1966 quan la denominació Sorteig de Reis 'apareix en les llistes oficials de premis.





Els sortejos de Reis 'van començar a atorgar reintegraments el 1942 i des de 1946 premis de terminació i de reintegrament. A més, tots els sortejos s'han celebrat ininterrompudament pel sistema antic o tradicional fins a 1965, i pel sistema modern o de bombos múltiples des del següent any.





L'any 2012, el Sorteig Extraordinari de Reis 'es va celebrar a Cadis en commemoració del segon centenari de la Constitució de Cadis de 1812, coneguda com' La Pepa ', i de l'bicentenari del naixement de la Loteria Nacional.