El Rei presideix la tradicional Pasqua militar al Palau Reial

Felip VI presidirà aquest dilluns al costat de la reina la tradicional Pasqua Militar al Palau Reial de Madrid, que tindrà lloc un dia abans que el Congrés celebri la votació final d'investidura de l'candidat socialista, Pedro Sánchez, com a president de Govern.



La Pasqua militar commemora la recuperació de Maó (Menorca) en 1782 de les mans dels britànics sota el regnat de Carles III. Com a expressió de goig, el monarca va ordenar a virreis, capitans generals, governadors i comandants que cada 6 de gener reunissin a les guarnicions per fer-los arribar la seva felicitació.



Aquesta tradició s'ha mantingut fins avui dia, que se celebra al saló de tron del Palau Reial i suposa la inauguració oficial de l'any castrense. Durant l'acte s'estableixen les prioritats de la política militar per a l'any que comença i els objectius geoestratègics.



Tradicionalment, la Pasqua està presidida pel Rei, qui a més pronuncia un discurs dirigit a tots els membres de les Forces Armades. Aquesta edició serà la sisena Pasqua militar des que Felip VI accedís a el tron.



La particularitat d'aquest any és que la Pasqua coincideix amb el dia de descans entre la primera i la segona votació de la investidura al Congrés. El debat va començar aquest dissabte i la votació final tindrà lloc el dimarts, quan seran suficients més 'sís' que 'nos' per elegir el cap de l'Executiu.



PRESIDENT I MINISTRA EN FUNCIONS



Amb això, Sánchez acudirà a aquesta Pasqua encara com a president en funcions. I també estarà en funcions la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui també tindrà oportunitat de pronunciar un discurs al Palau Reial per marcar les línies del seu Departament per al proper any.



Els actes comencen a les 12.00 hores amb l'arribada dels Reis Felip i Letizia a l'pati d'armes del Palau Reial, on saludaran a les autoritats civils i militars abans d'escoltar l'himne d'Espanya i que el monarca passi revista a una companyia de la Guàrdia Reial.



També està previst que hi participin els caps de la cúpula militar encapçalats pel Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), el general Fernando Alejandre.