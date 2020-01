La CUP en el seu discurs: "El Rei el 3 d'octubre va fer un discurs autoritari"

La portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha afirmat en la seva intervenció que "el Rei el 3 d'octubre va fer un discurs autoritari i no propi d'una democràcia". D'aquesta manera s'unia a les crítiques al Rei que va iniciar Bildu que va generar crispació a l'hemicicle de Congrés.

















Per Vehí el conflico català del Procés "no és un conflicte sense sentit entre dues parts que han oblidat per què es barallen, això és el dret a l'autodeterminació, que no és una quimera sinó un dret col·lectiu reconegut per l'ONU".





A més la portaveu de la CUP ha parlat de "guerra bruta" i ha afirmat que "hi ha excepcionalitat quan l'extrema dreta és acusació popular contra un president català. Entenem que la situació és excepcional. Mentre a Catalunya pot costar-te la presó o l'exili defensar el projecte polític independentista, les catalanes van votar el passat 10N amb un 42% dels vots a favor de la independència ".





I ha acabat advertint, davant l'enrenou de ple: "Tranquilitat, que queda molt discurs".