Puntades de peu, cops i crits "d'assassins" a la portaveu de Bildu des de la bancada del PP i VOX

La segona jornada de la sessió d'investidura ha estat de molta crispació amb la primera intervenció a càrrec de la portaveu de el grup parlamentari d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Les seves paraules han causat crits de "assassins!" des de la bancada del PP i Vox, que han obligat a paralitzar el ple.





Mertxe Aixpurua, portaveu de EhBildu.





Quan Aizpurua assegurava que l'Estat actual es mou entre el "autoritarisme i la democràcia" i que "la Transició no va instaurar la veritable democràcia", els crits de "assassins!" i "terrorista!" s'han succeït des de la bancada de l'PP i VOX.





Els insults, les puntades i cops que s'han succeït han obligat a Meritxell Batet, presidenta de Congrés a interrompre la sessió per trucar a l'ordre apel·lant a l'exercici de el dret de "la llibertat d'expressió és un dels fonaments de la nostra Constitució".





Aizpurua ha citat a Arnaldo Otegi el que ha tornat a aixecar enrenou a la cambra. "És apologia del terrorisme", cridava Pau Casado des del seu escó i "Que demani perdó!", Cridaven els de Santiago Abascal.





La tensió va arribar al seu moment àlgid quan la diputada d'el PP, Teresa Jiménez Becerril, el germà i cunyada van ser assassinats a trets per ETA, deixant a quatre nens orfes, es va aixecar del seu escó per increpar Sánchez i assenyalar als diputats de Bildu, als quals va titllar també d'assassins.Esteu pactant amb els hereus d'ETA, que hi són asseguts, que van matar als nostres familiars, vergonya us hauria de donar".