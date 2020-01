Otegi reclama una taula de diàleg amb l'Estat com la de Catalunya

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reclamat que, al igual que a Catalunya, es constitueixi a Euskadi una taula de diàleg amb l'Estat que "abordi la qüestió nacional basc".





A més, ha afirmat que aquesta legislatura la determinaran "la plurinacionalitat i l'autodeterminació" i no els Estatuts, i ha emplaçat a abordar-los "amb serietat, sense ansietat i sense presses", perquè "la solució no serà un règim autonòmic consolidat i reforçat "com plantegen el PSOE i Podem en el seu acord.



Arnaldo Otegi ha recordat l'acord estratègic que manté amb ERC i ha apuntat que...





Segueix llegint més en Pressdigital.