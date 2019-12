Montero i Asens, els delegats de Sánchez per pactar amb Bildu i ERC

La portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, es va trobar amb representants de Bildu i ERC al costat del diputat dels 'comuns' Jaume Asens a petició de Pedro Sánchez. Segons informa 'Vozpópuli', el PSOE va usar a dos polítics per fer arribar les seves posicions a les forces nacionalistes.





La trobada més important va tenir lloc fa tres setmanes, quan Montero es va entrevistar amb EH Bildu per parlar de la investidura de Sánchez. Va ser una reunió preparatòria a la qual la formació abertzale va mantenir amb la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra.





D'altra banda, Jaume Asens va ser també qui es va encarregar de sondejar, en nom dels 'comuns', la voluntat dels republicans per donar suport a la investidura de Sánchez. Durant aquestes trobades, Asens va intentar aplanar el camí del pacte veient-se amb diferents delegats d'ERC.









Aquesta maniobra recorda la trobada a Lledoners entre Pablo Iglesias i Oriol Junqueras, sobre el qual es va especular que no havia estat una idea pròpia del líder morat, sinó una sol·licitud del president de Govern.





Els socialistes estan actuant amb molt de compte a l'hora de reunir-se amb forces que per a un part del seu electorat no reuneixen les condicions de lleialtat per arribar a cap acord. Per aquest motiu Sánchez usi com a delegats als membres de Podem, una formació política que ha coquetejat molt més que el PSOE amb el nacionalisme perifèric.