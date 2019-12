ERC decideix aquest dissabte entre la negociació amb els socialistes o la radicalitat

ERC celebra aquest dissabte el ple del 28 Congrés Nacional del partit, on els militants votaran la ponència política que fixa el full de ruta dels republicans cap a la independència sense renunciar a cap via "democràtica i pacífica".





El Congrés començarà a les 9.00 hores a l'Auditori del Fòrum de Barcelona i es produeix en plena negociació amb el PSOE - ara congelada -sobre la investidura de Pere Sánchez com a president de Govern, en la qual els republicans volen acordar una taula de negociació entre la Generalitat i l'Estat per buscar una solució a l'conflicte.





Es tracta de la segona fase del Congrés Nacional d'ERC, que té com a ordre del dia l'informe de la Presidència del partit del mandat de quatre anys des de l'últim Congrés i el debat i votació de la ponència política i la ponència estatutària.





La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, el president de Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, en la conferència nacional d'ERC de 2018 / ERC / Arxiu









El partit ja va celebrar la primera fase al setembre amb l'elecció de l'Executiva, a la qual només es va presentar una candidatura i es va ratificar al president d'ERC, Oriol Junqueras, com a líder de la formació, acompanyat per Marta Rovira de secretària general, i situar al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, com a coordinador nacional ia Marta Vilalta com a portaveu i secretària general adjunta.





La ponència política defineix l'estratègia del partit per als pròxims anys i planteja tres vies per aconseguir un referèndum d'autodeterminació: la primera és la via pactada i negociada amb l'Estat, tot i que reconeix que ara mateix "és impossible" per les seves reiterades negatives.





La segona via és "forçar la convocatòria del referèndum", és a dir, combinar la mobilització constant amb accions de desobediència civil no violenta, i l'acció de les institucions catalanes, la generació de grans consensos i aconseguint complicitats internacionals per obligar l'Estat a pactar un referèndum.





També contempla una tercera opció, encara que no és la prioritat d'ERC, que és fer un referèndum sense el permís de l'Estat, encara que en cap moment apareix la paraula 'unilateral' al text.





"AMPLIAR LA BASE"





El document consolida el gir estratègic d'ERC de l'últim any i va en la línia de la ponència política que va aprovar en la Conferència Nacional del partit el juliol de 2018: reconèixer que l'independentisme ha de sumar suports i ser "més fort" per provar de nou la independència, i mantenint la defensa del diàleg amb l'Estat sense renunciar a cap via per aconseguir un referèndum.

















Així, al llarg del text de la ponència es repeteixen expressions com "ampliar la base" i enfortir a l'independentisme per aconseguir sumar adeptes a què Catalunya sigui un estat independent, i aspira a superar el 50% dels vots favorables a opcions independentistes en les pròximes eleccions catalanes, cosa que creuen que no serà suficient per solucionar el conflicte però sí que és necessari.





475 ESMENES





Fonts d'ERC han explicat que els militants republicans han presentat 475 esmenes a la ponència política, de les quals 65 tracten sobre com ampliar majories i 48 sobre un referèndum, i, després del procés de negociació de les esmenes amb la direcció del partit, 107 han quedat desestimades, 368 s'han acceptat o transaccionat amb el text inicial i queden quatre esmenes vives que es votaran al Congrés.





Diverses de les esmenes que s'han presentat a la ponència van en la direcció de modificar el text sobre la via unilateral per buscar la independència, tot i que fonts d'ERC asseguren que cap d'elles contenia la paraula "unilateralitat" de manera explícita.





EL DEBAT DE LA UNILATERALITAT





Per buscar un consens, el partit ha acordat un paràgraf que aprofundeix en aquesta qüestió que subratlla que "cal assumir que l'element essencial que decantarà la concreció d'una via o una altra per assolir l'objectiu de la república catalana és la correlació de forces amb l'Estat".





Així, es reafirma en qu ERC no renuncia a cap via democràtica i pacífica per aconseguir la independència: "Resulta evident que, atès el fet que mai renunciarem als nostres drets ni al que estableix la mateixa legalitat internacional, caldrà estar atents a possibles nous escenaris que ens permetin transitar cap a la independència per qualsevol camí democràtic i pacífic".





Malgrat això, dues de les esmenes vives que queden per al Congrés busquen matisar la posició dels republicans sobre aquesta via: un pretén afegir a la ponència que, davant la negativa permanent de l'Estat a oferir una proposta per a Catalunya, ERC ha d'"explorar totes les vies democràticament possibles".





L'altra va en un sentit semblant i afegeix que la via de la negociació i el diàleg amb l'Estat s'ha de limitar en el temps: "Hem d'explorar totes les vies democràtiques possibles sense que això comporti una paràlisi en l'exercici de la nostra sobirania, per tant el manteniment en obert d'aquesta via ha de tenir una limitació temporal".





Al Congrés d'aquest dissabte també es votarà la ponència estatutària, que defineix els estatuts i l'organització interna del partit, a la qual s'han presentat 653 esmenes, 197 de les quals han estat transaccionades i 456 desestimades.