ERC congela les negociacions amb el PSOE fins que l'Advocacia de l'Estat es pronunciï sobre Junqueras

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit aquest dijous que el seu partit no tornarà a seure per negociar amb el PSOE la investidura de Pedro Sánchez fins que l'Advocacia de l'Estat no es pronunciï sobre la sentència de Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) sobre la immunitat de el líder d'ERC, Oriol Junqueras.













"No està previst que des d'ERC ens tornem a asseure amb el PSOE fins que no sapiguem el que pensa el PSOE sobre aquesta sentència i quines valoracions fa, què diu i què farà l'Advocacia de l'Estat", ha afirmat en una compareixença davant el Parlament , després que l'Executiva d'ERC s'hagi reunit al costat de diputats de la formació a la Cambra catalana.





Vilalta, que forma part de l'equip de negociació d'ERC de la investidura, ha exigit a el Govern que acati la sentència del TUE de manera immediata: "Ara veurem si l'Estat espanyol compleix les sentències judicials com sempre diu que compleix".