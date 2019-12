Calvo assegura que a ERC saben que cal parlar i acordar dins dels marcs del Estat de Dret

La vicepresidenta de Govern en funcions, Carmen Calvo, ha destacat aquest dissabte 21 de desembre a Còrdova, respecte a la negociació dels socialistes amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per aconseguir la investidura de Pere Sánchez com a president de Govern en la nova legislatura , que "entre diferents hem de trobar una sortida per a Catalunya".





Referent a això i en declaracions als periodistes al costat del secretari general del PSOE de Còrdova, Antonio Ruiz, poc abans d'assistir al Comitè Provincial dels socialistes cordovesos, Calvo, davant el fet que ERC no renunciï a un referèndum unilateral a Catalunya, ha dit que al PSOE coneixen "perfectament quins són els postulats de l'independentisme i ells coneixen quins són els postulats del socialisme", que són "molt contraris a això" i, per això, "entre diferents" han d'aconseguir "una sortida per a Catalunya".





Per això, segons ha argumentat la vicepresidenta de Govern en funcions, "l'important és que hem d'anar el més àgilment possible" en pro d'"una investidura", i que aquesta sigui "aviat", per així poder obrir una "nova etapa", amb l'objectiu de" tornar la política a la política i afrontar la situació de Catalunya "amb" principis democràtics".





Així, Calvo ha assenyalat que, mentre a ERC celebren el seu congrés, al Govern en funcions que presideix el socialista Pedro Sánchez estan "administrant i suportant una herència del PP", els dirigents, "durant molts anys, van abandonar literalment les vies de la política perquè Catalunya agafés la deriva que finalment va prendre, perquè la política estigués en les sentències".





Per això, "per sortir d'aquesta etapa, que hem heretat dels desastres del PP, que ara se sent completament al marge de cap responsabilitat per Espanya", els socialistes no veuen "una altra via, per a la sortida de la situació de Catalunya" que seure "a parlar i a acordar, en els marcs que els principis democràtics i de l'Estat de Dret ens permeten", i això és una cosa que saben "totes les parts".





En conseqüència, caldrà "veure en quins termes acaben avui el seu congrés" a ERC, com els mateixos socialistes fan els seus i, "en aquest sentit, com més aviat tinguem una investidura, doncs més ràpid anirem per seguir prenent moltes decisions, que tenen a veure amb el dia a dia dels problemes d'aquest país, però que tenen a veure també amb el futur de Catalunya".





Referent a això, Carmen Calvo ha dit que cal acabar l'any amb la investidura de Pere Sánchez ja feta, perquè això és una cosa "que es mereixen tots els ciutadans d'aquest país, inclosos els catalans", doncs, "com espanyols, es mereixen que el Govern comenci a treballar molt aviat, que el nostre candidat sigui investit molt aviat i que comencem a prendre decisions molt aviat, perquè aquesta situació, amb unes segones eleccions, és urgent "i al PSOE estan" en això".