El nou govern de Pedro Sánchez tindrà 20 ministeris

El primer Govern de coalició entre PSOE i Unides Podem tindrà 20 ministeris, tres vicepresidències, és a dir, tres carteres més que l'actual.













El president té previst comunicar qui són els membres del nou govern el dimecres al matí perquè el nou Consell de Ministres es reuneixi per primera vegada el divendres al Palau de la Moncloa.





Sánchez ampliarà el seu Govern a 20 ministeris, hi haurà tres vicepresidències ocupades per Carmen Calvo, Pablo Iglesias i Nadia Calviño. Calvo ocuparà la vicepresidència primera i els ministeris de Presidència i Relacions amb les Corts, Iglesias, la vicepresidència segona de Drets Socials i la vicepresidència econòmica, la tercera, Nadia Calviño.





EL NOU GOVERN I ELS SEUS CANVIS





La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, es postula per repetir en el càrrec i assumir a més les funcions de portaveu desplaçant Isabel Celaáde en aquesta feina.





Sánchez guarda amb zel els 16 noms reservats al PSOE i de fet la major part dels actuals ministres no sap encara si seguiran en el càrrec.





Podem ha filtrat tots els noms i els ministeris que assumirà, que seran els ministeris d'Igualtat, que tindrà com a titular a la dona de Pablo Iglesias, Irene Montero; Treball, serà ocupat per la gallega, Yolanda Díaz; Universitats, a proposta dels comuns d'Ada Colau serà per al sociòleg Manuel Castells; i Consum, el gestionarà el líder d'IU, Alberto Garzón.





Previsiblement hi haurà un nou Ministeri de Sanitat i Seguretat Social, la titular s'estudia que sigui Magdalena Valerio que faria caure de ministra a Maria Luis Carcedo, actual titular de Sanitat.





Una de les noves cares que es dóna per segura és la de Manuel Cruz, expresident del Senat, i tot indica que es farà càrrec de Política Territorial i Funció Pública. Serà un Ministeri fonamental en el context de la legislatura actual ja que el PSOE ha signat acords de perfil territorial amb Compromís, PNB, ERC, Teruel Existe, BNG i Nueva Canarias.





Es dóna per segura la continuïtat de José Luis Ábalos a Foment i Teresa Ribera en Transició Ecològica. I Planas romandrà en Agricultura i Pesca.





Sobre els anomenats ministeris d'Estat. En Afers Exteriors el nou cap de la diplomàcia espanyola hauria de sortir d'entre José Manuel Albares; Luis Planas -actual ministre d'Agricultura i amb una dilatada trajectòria internacional com a ambaixador i funcionari europeu-; o Irene Lozano, secretària d'Estat de l'Espanya Global i persona de màxima confiança de Pedro Sánchez.





En Defensa es dóna per segura la continuïtat de Margarita Robles, qui ja té dissenyat el relleu de la cúpula militar.





Per ocupar el Ministeri de Justícia hi ha molts candidats dels que es parlen a les tertúlies de Madrid i entre ells s'estudia el nom de l'actual consellera de Justícia de Govern de València, Gabriela Bravo, i el portaveu de l'associació Jutges per a la Democràcia, Ignacio González Vega. També està en la terna de candidats la degana de el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay, una opció amb la qual Sánchez buscaria reconciliar-se amb l'independentisme català ara que ha promès acabar amb la "deriva judicial" a Catalunya.