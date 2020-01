La Eurocambra reconeix "temporalment" a Junqueras, Puigdemont i Comín com eurodiputats

El Parlament Europeu ha reconegut formalment aquest dilluns la condició d'eurodiputats de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, així com de el líder d'Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, a l'espera que completin els tràmits legals necessaris per a assumir l'acta.





Així consta en una nota administrativa de la institució, a la qual ha tingut accés Europa Press. Aquest document explica que l'Eurocambra, després de la sentència de Tribunal de Justícia de la UE (TUE) de el passat 19 de desembre, de prendre nota de la seva elecció com a diputats europeus en l'inici de la sessió plenària que començarà dilluns que ve a Estrasburg (França ) i amb caràcter retroactiu des del 2 de juliol de el 2019.





No obstant això, la decisió de Parlament Europeu en relació Junqueras ha estat adoptada sense haver rebut encara cap notificació per part de la Junta Electoral Central (JEC) en la que expliqui la seva decisió de no concedir-li la credencial, segons han explicat fonts parlamentàries a Europa Press .





Per tant, l'Eurocambra podria revocar la seva decisió si el Tribunal Suprem espanyol conclou i comunica a la institució europea que el líder d'ERC no pot ser eurodiputat perquè pesa sobre ell una condemna ferma a causa de la seva implicació en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017.





En qualsevol cas, per assumir l'acta, els tres polítics independentistes han de completar abans els tràmits legals per obtenir les seves credencials d'eurodiputats, que, entre altres coses, inclou la signatura de documents sobre els seus interessos financers i una declaració d'incompatibilitat de càrrecs.





Puigdemont i Comín ja van avançar al desembre la seva intenció de participar en la sessió plenària de la setmana que ve, la primera d'l'any, de manera que els dos haurien de renunciar abans a les seves actes de diputats al Parlament català.





Si ho fan i completen tots els passos, el president de Parlament Europeu, David Sassoli, anunciarà a l'inici de la sessió el proper dilluns que els dos primers s'incorporen com a membres de l'Eurocambra si han completat el procés al llarg d'aquesta setmana.





Puigdemont i Comín van anunciar també la seva intenció de integrar-se al grup dels Verds / Aliança Lliure Europea (ALE), però fonts de la formació han explicat a Europa Press que aquest grup ha de debatre abans si accepten la seva integració o no en una reunió que tindrà lloc al llarg de la propera setmana.