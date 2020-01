Hisenda destapa milions en factures falses d'una productora de TV3 assenyalada per blanquejar el 3%

L'Agència Tributària ha destapat en una inspecció sobre impost de societats l'existència de més de dos milions d'euros en factures falses emeses en 2010 i 2011 a Triacom, la productora 'estrella' de TV3 presidida per Oriol Carbó a la qual l'empresari Juan Manuel Parra va afirmar haver facturat en fals per camuflar despeses electorals de Convergència Democràtica de Catalunya.





Aquest assumpte se segueix a l'Audiència Nacional, en la denominada causa del 3%, que investiga si càrrecs de CDC cobraven mossegades a empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública i després, blanquejaven aquests ingressos amb fórmules com la prestació de serveis a tercers dels que en realitat es beneficiava el partit.





No obstant això, l'informe de l'Agència Tributària neix en un altre context, motivat per una inspecció a Triacom per l'impost de societats i l'IVA dels anys 2010 i 2011. Després les troballes, es va traslladar a Fiscalia Anticorrupció a Catalunya, que es s'ha limitat a acusar l'empresa per delicte fiscal al Jutjat d'Instrucció número 26 de Barcelona.





Segons va declarar en el seu dia diumenge Parra adjuntant un enregistrament, Carbó, en connivència amb l'exconseller de Justícia de la Generalitat Germà Gordó, li va donar instruccions per facturar a Triacom per conceptes ficticis el desplegament que havia realitzat per a un acte electoral de CDC. Tal com va afirmar a l'Audiència Nacional, només així podia cobrar pels seus serveis.





En la seva investigació, l'Agència Tributària conclou que no era l'únic a emetre factures falses a Triacom, que en uns casos pactava produccions que no arribaven a realitzar-se i en d'altres, 'tapava' els pagaments com si fossin subcontractacions de serveis per a dos programes de TV3 - 'El Gran Dictat' i 'Fish & Chips'-- la realització íntegra del qual, per contracte, portava una altra empresa.









Destaca el cas de Telefónica, que segons l'informe va pagar en 5 factures de 2010 i 2011, 2,5 milions d'euros pel patrocini d'una sèrie de la qual "no hi ha constància cap" i per dos vídeos corporatius dels quals només apareix un i no compleix les condicions acordades per aquest preu "desorbitat".





"Si és exagerat el preu, més estrany és que es respectin els termes del contracte i es paguin totes les quantitats quan hi ha evidències que les prestacions que havia d'efectuar Triacom no es van dur a terme", diu l'informe, per concloure que "els pagaments obeeixen a altres raons diferents a les expressades en el contracte i les factures".





La companyia, que va ser requerida, no va poder justificar la raó d'aquests pagaments tot i l'incompliment. Hisenda sospita que els diners que va abonar a Triacom "va ser canalitzat o desviat a altres societats i persones mitjançant recepció de factures falses", donat que els períodes de 'entrada' i 'sortida' dels fons coincideixen en temps i quantia.





En aquest sentit, exposa que les quantitats es van abonar en les mateixes dates --finals de 2010, primavera de 2011 i finals de 2011-- en què Triacom va realitzar una bateria de pagaments per import de 2,48 milions d'euros a emissors de presumptes factures falses, entre ells, les tres empreses audiovisuals de Juan Manuel Parra.





Després d'acarar els seus albarans amb els de Triacom, els inspectors van trobar "notables discrepàncies", que al costat de les quantitats desorbitades i al fet que eren per serveis als dos programes de TV3 que realitzava íntegrament altra empresa, els van portar a concloure que aquestes factures "són falses". Van ser 750.000 euros pagats en els mateixos terminis en què l'empresa de Carbó va cobrar de Telefónica.





MARC PUIG, BENEFICIAT





Hi ha més. A la llista d'emissors de factures falses està Emocional Base, la societat que administrava Marc Puig Guàrdia, secretari de Comunicació de la Generalitat amb Jordi Pujol i Artur Mas. El 2008 va vendre la seva participació a un cunyat de Carbó, Salvador Solé, però Hisenda sosté que "malgrat la seva aparent desvinculació, el 2012 al menys, es compta amb suficients proves que seguia obtenint beneficis de la mateixa".





Es refereix en concret a la retirada de 40.000 euros en efectiu, la compra d'un cotxe per 25.000, reparar per 14.474 euros, posar a punt el seu vaixell per 9.649 o moblar un pis, a compte de pagaments de Triacom a Emocional amb factures falses, com l'emesa per un grafisme que es faria servir en el vídeo corporatiu de Telefónica que no va existir o per al càsting del programa de TV3 que tenia la seva pròpia emprada per a això.





DAVID MADÍ I LA DONA D'ORIOL PUJOL





Dues societats de Carbó estan també en la llista, així com l'empresa d'Ana Vidal, la dona d'Oriol Pujol Ferrusola; i tres mercantils del 'convergent' David Madí, predecessor de Marc Puig com a secretari de Comunicació de Jordi Pujol, entre altres càrrecs, i estrateg polític d'Artur Mas, que en solitari o associat amb la seva dona, va facturar a Triacom per conceptes en els quals Hisenda troba "seriosos dubtes sobre la realitat dels serveis" cobrats.





David Madí





Detalla, entre d'altres moviments, el càrrec de 35.000 euros per un briefing per al vídeo d'una junta d'accionistes que s'havia celebrat tres mesos abans i per la realització de la qual ja havia facturat una altra empresa; així com un pagament de 70.000 euros per a una altra reunió preparatòria del vídeo per a Telefónica que no es va fer.





"No es pot obviar que darrera de totes aquestes societats es troba David Madí i que les despeses originades pel seu despatx van ser sufragats durant un semestre per una de les societats de Carbó sense ser reemborsats, de manera que estaria sent retribuït de manera irregular i sense motiu aparent", afegeix l'informe.





A més, ha trobat "una correlació" entre les factures que va emetre Triacom a una empresa constructora anomenada Benito Arno i Fills i les que va rebre d'una de les societats de Madí anomenada Icat, de manera que els diners "hauria circulat" d'uns a altres passant per la productora.





"És una constant en la forma de procedir de Triacom la interposició de cadenes de persones per dificultar el seguiment dels moviments de diners", conclou l'Agència Tributària.





DES D'OSCA, ELS PLATÓS





A la llista d'empreses amb factures falsejades Hisenda inclou dues conegudes ja a l'Audiència Nacional, 'Interiorisme i Reformes' i 'Terminació d'Edificis i Cases': Amb seu a un poble d'Osca, pocs treballadors i activitat, i administrades per un octogenari . Segons un recent informe dels Mossos, es tractaria d'un testaferro la missió del qual seria facturar per després retirar diners en efectiu i moure'l en negre.





Les dues facturaven a Triacom o a una altra societat, Enginyeria Inalba, que a continuació ho cobrava de la productora per conceptes com la construcció de plató per a l'esmentat programa de TV3, malgrat que el gestionava una altra productora ja que els contractats estaven a més de 300 quilòmetres d'allà. "El mateix Carbó té dificultats per recordar com es va acudir a aquestes empreses", diu l'informe.