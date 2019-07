Un empresari admet davant del jutge haver emès factures falses a una productora de TV3 per finançar actes de Convergència

L'empresari Joan Manuel Parra ha reconegut aquest dilluns davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que l'extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) va utilitzar un sistema de facturacions falses a una productora de programes de TV3 per finançar actes de la campanya electoral de 2010, segons fonts presents en la declaració.





Parra ha estat cridat a declarar com a testimoni davant del jutge de l'anomenat cas del '3 per cent' després que l'empresari confessés al jutjat d'instrucció número 23 de Barcelona haver cobrat treballs realitzats a CDC per l'esmentada campanya amb factures girades a una productora audiovisual.













A l'Audiència Nacional ha concretat que es tractava d'Triacom, i que els conceptes en les factures es van fer a programes com 'Fish and Xips' i 'El gran Dictat' per valor de més de 200.000 euros.





Segons va avançar 'El Periódico de Catalunya', Parra va presentar un escrit en aquest jutjat admetent que tres empreses que administra no havien prestat serveis a la productora a la qual havien girat i cobrat una sèrie de factures, sinó que aquestes tasques les va realitzar "en realitat "per a CDC en la campanya electoral del 2010 al Parlament. Va dir haver estat pressionat això per poder cobrar els seus honoraris.





L'home que hauria orquestrat tota la maniobra d'ocultació de finançament irregular va ser segons aquest testimoni l'exsecretari de Govern de la Generalitat, Germà Gordó, qui li va indicar què fer en una reunió a la qual Parra va acudir amb els albarans dels serveis efectivament prestats per els actes de campanya.





El dirigent de Convergència va remetre a Oriol Carbó, exgerent de TV3 i responsable de Triacom, perquè aquest li girés les factures amb el concepte de serveis als programes esmentats.





A més de confessar el tripijoc, Parra ha lliurat al titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 diversos documents, entre ells un DVD amb la gravació de la seva reunió amb Gordó a la seu de Convergència, al carrer Còrsega de Barcelona, així com els albarans que va elaborar inicialment, segons les mateixes fonts.





També ha dit que quan en un moment determinat Carbó deixo de pagar i "hi va haver un problema" amb això va tornar a reunir-se amb Gordó, concretament el 17 d'octubre de 2011, si bé finalment li van pagar tot d'una vegada mitjançant el mateix sistema.





Parra va ser condemnat el gener de 2018 a vuit mesos de presó i multa de 900 euros per un delicte continuat de falsedat en document mercantil comès en el cas Palau i el jutjat de Barcelona li estaria investigant ara per delictes fiscals.





En aquest judici, ja va reconèixer que va girar un total de 13 factures del Palau de la Música, presidida llavors per Fèlix Millet, que corresponien a treballs prestats per CDC a la campanya de les eleccions generals de 2004.