Traslladen al detingut per assassinat a Esplugues de l'hospital a comissaria

L'home de 27 anys que va ser detingut dilluns a Espluques de Llobregat (Barcelona) per presumptament matar la seva dona i la seva filla de tres anys ha estat traslladat a la comissaria del municipi, després de rebre el permís de l'hospital on estava ingressat per autolesions.





Els Mossos d'Esquadra han explicat que preveuen que l'home passi a disposició judicial dimecres, usant el termini de 72 hores de què disposen des de la detenció.





Va ser l'home qui va trucar al telèfon d'emergències 112 i es va autoinculpar dels dos crims, de manera que la policia considera que l'autoria està "bastant verificada" i no preveuen que la investigació s'allargui.









El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va informar dilluns que l'home no tenia antecedents judicials de violència en la parella.





La titular de Jutjat d'Instrucció 3 d'Esplugues, el qual es va encarregar de l'aixecament dels cadàvers, ha decretat el secret actuació, i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud dels Mossos s'encarrega de la investigació .