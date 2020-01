Torra envia un escrit a la JEC demanant que no s'executi la seva inhabilitació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha remès aquest dimarts un escrit a la Junta Electoral Central (JEC) en què critica la decisió de l'òrgan que demana substanciar la seva inhabilitació, i anuncia un recurs al Tribunal Suprem contra la resolució d'aquest organisme , de manera que li demana "la mesura cautelaríssima de suspensió de la resolució".





En l'escrit retreu a la JEC que només ha rebut un avanç de la seva resolució, "però encara no es disposa encara del text complet ni dels vots particulars anunciats".





Considera que la resolució "suposa una vulneració dels drets fonamentals" de Torra, que recorda que ja van posar de manifest en les al·legacions i el recurs interposat.









"Considerem que és radicalment nul·la de ple dret i ineficaç, i els comunico la meva intenció de presentar, immediatament, un cop rebi la notificació formal i íntegra de l'esmentat acord de la JEC, un recurs contenciós administratiu per a la protecció dels drets fonamentals davant el Tribunal Suprem", insisteix com a motiu per la qual cosa demana la suspensió de la resolució del 3 de gener.





Torra demana "que es tingui per presentat aquest escrit i es tingui per comunicada a la JEC" la seva intenció d'interposar dit recurs sobre la base de la protecció de dret fonamentals, quan rebi la notificació íntegra de la resolució que el 3 de gener a les 18.03 rebre per correu electrònic.





"En conseqüència, que la JEC suspengui l'execució de l'esmentat acord, per no vulnerar el meu dret a la tutela judicial efectiva, d'acord amb reiterada jurisprudència de Tribunal Constitucional, que exclou l'execució material de qualsevol acte de gravamen mentre no s'hagi efectuat un control judicial d'aquests i imposa la suspensió automàtica, i per la potencial pertorbació que provoca en el món jurídic l'aparença de juridicitat "d'aquesta resolució, conclou.