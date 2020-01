Interior posa protecció al diputat de Terol Existeix després de rebre amenaces per donar suport a Sánchez

El Ministeri de l'Interior ha posat protecció al diputat de Terol Existeix Tomás Guitarte després d'avaluar les amenaces rebudes i el nivell de risc per al diputat que aquest dimarts ha votat a favor de la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern central, segons han informat fonts del departament.









Les citades fonts han confirmat que "s'han adoptat mesures per garantir la seva seguretat", sense especificar quines per qüestions operatives. La formació del diputat ha denunciat amenaces i insults des de xarxes socials i també l'aparició de pintades demanant que no donés suport a la investidura de Pedro Sánchez.





Els tècnics del Ministeri de l'Interior avaluen de forma habitual les amenaces abocades contra polítics i altres persones de rellevància pública abans de decidir quin tipus de protecció presten, tal com va passar, per exemple, amb els líders de Vox abans de les eleccions generals de l'any passat 28 d'abril.





El portaveu de Terol Existeix, Amado Goded, ha lamentat els "insults" i els "exabruptes" també de part d'alguns grups de Congrés cap a Tomás Guitarte des que va expressar el seu suport a la candidatura de Sánchez, que ha estat reelegit com a cap de Govern aquest dimarts per un marge de dos vots.