Junqueras, elegit vicepresident dels Verds al Parlament europeu

El líder d'Esquerra Republicana (ERC) Oriol Junqueras, actualment a la presó pel procés independentista a Catalunya, ha estat elegit aquest dimarts vicepresident primer de grup Els Verds/Aliança Lliure Europea (ALE) al Parlament Europeu i president de la delegació formada per la segona formació.









ALE és un partit polític europeu integrat per formacions nacionalistes com BNG, els escocesos SNP o el Plaid Cymru gal·lès que a l'Eurocambra comparteix grup amb els ecologistes.





Els presidents de grup, que prenen la paraula en els debats més importants, són l'alemanya Ska Keller i el francès Philippe Lamberts, tots dos pertanyents als Verds.





Aquesta decisió arriba després que el Parlament Europeu reconegués aquest dilluns la condició d'eurodiputat del líder independentista català, en compliment de la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) sobre l'abast de la seva immunitat.





No obstant això, Junqueras, que es troba a la presó amb una sentència ferma arran del procés, només podrà participar en la sessió plenària que comença dilluns que ve a la seu d'Estrasburg (França), si el Suprem li ho permet.





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, que ja tenen les credencials permanents d'eurodiputats, han expressat la seva intenció d'integrar-se en Els Verds/ALE, però el grup encara ha d'acceptar o no la seva proposta en una reunió que tindrà lloc al llarg de la propera setmana.





Junqueras reemplaçarà a la presidència de el grup a l'escocès Alyn Smith, que va ser elegit diputat de Parlament britànic en les eleccions de desembre.





D'altra banda, els cinc magistrats del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem que integren la Sala que ha de resoldre sobre el recurs presentat per Junqueras contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de no atorgar-li la credencial d'eurodiputat deliberaran sobre aquest assumpte el pròxim dia 9, han informat fonts jurídiques.





En haver sol·licitat la suspensió d'aquest acord de la JEC com a mesura cautelaríssima -és a dir, sense haver de demanar abans la seva opinió a la resta de parts en aquest litigi- l'alt tribunal té un màxim de 48 hores per a donar una resposta. La deliberació, encara que podria avançar-se, no s'adoptarà en tot cas fins dijous.





També serà a finals d'aquesta setmana, segons altres fonts jurídiques consultades, quan es conegui la decisió que adopta respecte a Junqueras una altra Sala del Suprem, aquesta vegada la penal, que ha de decidir com aplica la sentència del TJUE que va reconèixer la immunitat com a membre de la eurocambra de l'exvicepresident de la Generalitat condemnat per sedició.