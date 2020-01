Descobreixen en ratolins l'eficàcia de dos fàrmacs combinats contra el càncer per amiant

Investigadors del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO) han observat, en un estudi dut a terme en ratolins, l'eficàcia que tenen dos fàrmacs combinats contra el mesotelioma maligne, un càncer agressiu que es dóna sobretot en els teixits que recobreixen els pulmons ( la pleura) i les vísceres abdominals (el peritoneu) i que està causat per l'exposició a l'amiant o asbest.









Es tracta de compostos que estan ja en assaig per a altres tumors, el que acceleraria l'estudi de la seva activitat a mesotelioma. A més, per seleccionar millor els pacients amb mesotelioma que podrien beneficiar-se d'aquesta nova teràpia combinada, els autors de la feina proposen marcadors moleculars que podrien predir la resposta al tractament.





"El resultat és rellevant perquè el mesotelioma és un càncer poc estudiat, amb mal pronòstic i contra el qual no hi ha teràpies dirigides. Nosaltres aportem evidències, en ratolí i en línies cel·lulars humanes, de la possible eficàcia de dos compostos ja coneguts. Ara ens agradaria iniciar assajos en humans com més aviat millor", ha dit el cap de Grup de Carcinogènesi Epitelial del CNIO, Paco Real.





A Espanya, s'atribueix al mesotelioma la mort de 5 persones per milió d'habitants, però s'espera que aquesta xifra augmenti els propers anys, a l'igual que a la resta d'Europa. El tumor, reconegut com a malaltia professional, apareix diverses dècades després de l'exposició a l'amiant, un material usat a Espanya sobretot en els anys setanta i fins a la seva prohibició en 2001.





No obstant això, en termes relatius, el mesotelioma segueix sent un càncer poc freqüent i, per tant, difícil d'estudiar en profunditat. El més agressiu dels mesoteliomes, que representa al voltant d'una quarta part dels casos, és el de tipus sarcomatoide, situant-se la supervivència mitjana dels pacients que reben els tractaments disponibles actualment en entre 14 i 18 mesos.