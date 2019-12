La Seguretat Social reconeix incapacitat permanent per amiant a un jubilat del metro de Barcelona

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha reconegut per primera vegada la incapacitat permanent derivada de contingència professional per exposició a l'amiant a un treballador jubilat del metro de Barcelona.













Ho han explicat aquest dimecres en roda de premsa el treballador malalt, Antonio; l'advocat del Col·lectiu Ronda Jaume Cortés, i el membre del comitè d'empresa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) Ángel Muñoz.





L'afectat, que va prestar servei per al Metro de Barcelona entre 1975 i 2011, està malalt de càncer de pulmó i l'INSS li ha aprovat la pensió d'incapacitat permanent en grau d'absoluta per a qualsevol tipus de treball.





Es tracta de la primera resolució de l'INSS que estableix com a origen de la situació d'incapacitat permanent d'un treballador de Metro de Barcelona la presència d'amiant al suburbà.





Antonio ha explicat que va treballar durant 32 anys en els túnels de Metro de Barcelona i que ni a ell ni als seus companys els van donar en el seu moment proteccions per a col·locar plaques d'uralita: "Es veu que valia diners i l'empresa no volia reconèixer que el túnel estava brut".





Les plaques d'uralita que van haver de col·locar en els túnels de suburbà van servir per aïllar els estacionadors, espais que s'utilitzen per apartar els trens i reparar quan s'avarien durant el dia.





Antonio ha exposat que col·locar les plaques d'uralita en els estacionadors implicava perforar-les, el que va generar pols que ell i els seus companys van respirar i van tocar amb les mans, i ha indicat que alguns ells han tingut "mala sort" com ell i han emmalaltit, mentre que a altres els ha anat millor i no els ha passat res.





"Sóc aquí per veure si puc ajudar altres companys" i coneguin que van estar exposats a l'amiant i els riscos que comporta, ha dit Antonio, i ha assegurat que ni ell ni els seus companys sabien que la uralita era tan dolenta quan treballaven amb ella, però que l'empresa sí que n'era conscient.





Antonio va començar a tenir una tos seca a l'agost de fa un any i, com no se li passava, va anar al metge, li van detectar una taca al pulmó i li van diagnosticar càncer de pulmó: "La meva odissea és anar cada 15 dies a l'hospital a fer tractaments. I aquí estem".





L'advocat del Col·lectiu Ronda, que coordina l'equip legal que està assessorant la plantilla de TMB per la presència d'amiant en les instal·lacions i combois del suburbà, ha sostingut que fa deu mesos van advertir dels riscos que van existir i existeixen per als treballadors de metro de Barcelona, i que ara ja hi ha deu expedients administratius per a vuit treballadors que han estat exposats a l'amiant: "El que dèiem s'està complint".





TMB





Vuit jubilats de Metro de Barcelona que van treballar en l'àrea de manteniment i van poder estar exposats a l'amiant tenen càncer broncopulmonar, i quatre més s'han derivat per estudiar els seus casos.





Dels vuit casos, que han estat diagnosticats en les visites mèdiques per a personal jubilat -ja s'han completat 131-, quatre són alteracions pleurals-quatre més tumors broncopulmonars, comptant els tres que ja venien diagnosticats, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB ) aquest dimecres en un comunicat.





D'altra banda, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha dictat una resolució positiva de reconeixement d'invalidesa permanent absoluta per malaltia professional per a un antic empleat que ja estava diagnosticat amb un tumor broncopulmonar.





En l'últim any s'han substanciat tres procediments més de reclamació de treballadors jubilats de metro que s'han resolt en sentit contrari: una demanda judicial desestimada pel jutjat social 12 de Barcelona i dues reclamacions rebutjades per l'INSS.





D'altra banda, s'ha actualitzat la informació sobre el programa de vigilància de salut amb el personal actiu de Metro: ara són 28 casos d'alteracions pleurals, per als quals s'ha recomanat un control periòdic més freqüent, i un cas de carcinoma broncopulmonar -que ja es va comunicar-, que ha seguit el tractament i s'ha reintegrat a l'activitat laboral sense seqüeles.





Fins al moment TMB ha destinat 9,5 milions d'euros en contractacions de treballs d'eliminació de l'amiant, consultories, analítiques i vigilància de la salut, sense comptar els 268 milions d'euros de la compra de 42 trens per substituir els més antics de les línies 1 i 3 de metro, a part de les quals s'ha detectat pintura amb contingut d'amiant.





També ha avançat la retirada de fibrociment de les dependències de la xarxa: fins ara s'han retirat unes 133 tones i s'han tractat 79 tones més, d'un total de 441 inventariades en forma de planxes, tubs i altres elements constructius, i la previsió és eliminar o confinar tot el fibrociment del Metro en tres anys.