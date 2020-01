Sánchez promet el càrrec davant el Rei el dimecres i presenta el nou Govern la setmana vinent

El recent investit president de Govern, Pedro Sánchez, promet el seu càrrec davant el Rei Felip VI aquest dimecres a les 11.00 hores al Palau de la Zarzuela, ha informat la Casa Reial.









La Prefectura de l'Estat ha fet aquest anunci després que la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, hagi comunicat al Rei la investidura de Sánchez per majoria simple dels membres de la cambra baixa.





El cap de l'Estat ha signat aquest dimarts el decret de nomenament de Pedro Sánchez com a president del Govern.





La reunió entre Batet i el Rei s'ha desenvolupat per espai de 45 minuts i el decret ha quedat signat.





El següent pas és la publicació del decret de nomenament en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), amb la signatura del cap de l'Estat i l'esment de la presidenta del Congrés, i amb això ja podrà tenir lloc l'acte de jurament o promesa de la Constitució.





Serà la segona vegada que Sánchez compleix amb aquest tràmit, pel qual ja va passar al juny de 2018, després de la moció de censura que li va portar a la Moncloa. El líder socialista es va convertir llavors en el primer president del Govern de la democràcia que prometia el seu càrrec sol davant la Constitució, sense crucifix ni Bíblia.





Amb l'arribada de Felip VI a la Prefectura de l'Estat, la Casa Reial va canviar el protocol i va permetre que els alts càrrecs prometessin davant el Rei sense símbols religiosos, conforme a la llibertat religiosa recollida en la Constitució, però Sánchez va ser el primer president del Govern que prescindia d'ells.





A més del Rei i el president del Govern, en l'acte de jura o promesa participen el titular del Ministeri de Justícia, com a notari major del Regne; els presidents del Congrés i del Senat i els del Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Constitucional.





Davant la Constitució, Sánchez haurà de pronunciar la fórmula de jurar o prometre per la seva "consciència i honor" el compromís de "complir fidelment les obligacions del càrrec de president del Govern, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com mantenir el secret de les deliberacions del Consell de Ministres".





Sánchez esperarà a la setmana vinent per anunciar la composició del seu Executiu, han anunciat fonts socialistes.





La previsió inicial amb la qual explicaven alguns dels ministres de Sánchez que esperen repetir en l'Executiu era que el primer Consell de Ministres tingués lloc aquest mateix divendres, de manera que el nou Executiu s'anunciés el dimecres o dijous perquè donés temps al fet que els ministres prometessin els seus càrrecs abans d'aquesta primera cita el divendres.





No obstant això, Sánchez necessita "una mica més de temps" per anunciar el seu nou gabinet, assenyalen en el seu entorn, si bé no s'han explicat els motius que estan darrere d'aquest retard inesperat donada la urgència amb la qual s'ha celebrat la investidura, enmig de les vacances nadalenques.





Tan sols s'al·lega que el president ha de fer moltes trucades i parlar amb molta gent abans de donar a conèixer el seu Executiu, a més de que vol fer les coses bé, sense presses innecessàries. Amb el president investit i la seguretat que es formarà un nou Govern, assenyalen les fonts, el país llança des d'avui mateix un senyal de certitud als mercats. Per aquest motiu restin transcendència al fet que es trigui uns dies més o menys a conèixer la totalitat del gabinet.





El líder socialista ha començat aquesta tarda a fer trucades relacionades amb la formació del seu nou Govern i, en el cas dels ministres cessants, la seva intenció és comunicar-los la seva decisió en una trobada física.





Aquest divendres no hi hauria Consell de Ministres i la primera reunió del nou gabinet se celebraria la setmana que ve, si bé no hi ha per què esperar al divendres, sinó que podria celebrar-se abans.





El que és segur és que abans d'aquesta reunió, el BOE haurà de publicar el decret amb l'estructura del nou Govern, document que sol publicar-se en parallel als nomenaments dels nous ministres.