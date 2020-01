Detecten un milió d'euros d'entitats independentistes en aportacions sense declarar a Hisenda

Un informe de la Guàrdia Civil sobre els 10,7 milions d'euros que van rebre en concepte de donacions declarades a Hisenda les fundacions independentistes Catdem, Fòrum Barcelona, Nous Catalans i Òmnium entre 2008 i 2014 ha detectat prop d'un milió d'euros en aportacions mitjançant moviments bancaris dels quals no s'ha donat compte a l'Agència Tributària.





L'informe està datat el 16 de desembre i obra ja en la causa que segueix el jutjat central d'instrucció 5 de l'Audiència Nacional sobre el finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya a partir de presumptes comissions a canvi d'adjudicacions d'obra pública que després es blanquejarien amb mecanismes diversos, el cas 3%.





Segons exposa, en els sis anys sota anàlisi Catdem va declarar i va rebre com a donacions més de 7,2 milions d'euros, mentre Fòrum Barcelona va percebre 3,2 milions i Òmnium, 168.000 euros. Mentrestant, Nous Catalans no hauria declarat ni rebut cap donació en aquest període.













Amb tot, a partir de l'anàlisi dels comptes bancaris d'aquestes entitats, la Guàrdia Civil considera que "es pot dir que les fundacions han rebut en el període objecte d'estudi 974.500 euros que podrien ser considerats com a donacions i sobre els quals no s'hauria realitzat l'oportuna declaració a l'Agència Tributària".





Així mateix, després d'analitzar tots i cada un dels donants de les esmentades fundacions, destaca que la majoria, tant en nombre com en volum, tenen el seu origen en persones jurídiques i, principalment, en aquelles relacionades amb el sector de l'obra pública i la construcció.





"Les donacions rebudes per Catdem i per la fundació privada Fòrum Barcelona suposen un gran recurs de finançament de les mateixes. A més, les coincidències observades pel que fa a aquestes donacions es refereix denoten la presència d'estrets vincles entre les dues fundacions i els seus donants, així com l'existència de factors externs que originen aquestes donacions i que van més enllà de factors merament ideològics", apunta l'informe.





Destaca en aquest sentit que un 56% dels donants d'una d'aquestes dues fundacions realitzen també aportacions a l'altra i en molts casos, les quanties són "exactament idèntiques i es produeixen en el mateix moment temporal". Coincideixen també en evolució: En tots dos casos, "pateixen una notable disminució en els anys 2013 i 2014".





Després del detall de tots i cadascun dels donants, entre els quals figuren empreses de sectors diversos com la construcció i la farmàcia i coneguts noms de la burgesia catalana, la Guàrdia Civil agrupa els més importants per quantia i destaca que Copisa Constructora Pirenaica donar i va declarar a les fundacions independentistes 1.015.000 euros entre 2008 i 2014 amb aportacions cada any a excepció de 2010.





El segueix en import Cirsa, l'empresa de el sector de el joc, amb donacions declarades per import de 700.000 euros en aquest període; Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento amb 350.000 euros; Aquambiente Serv. Sector del Agua SA que va lliurar 325.000 i Comsa Emte que va donar 295.000 euros en el mateix període analitzat, segons l'informe. Consten així mateix donacions de 205.000 a compte d'Electromecànica Soler i altres 125.000 euros de Grup Soler.