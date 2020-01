Foment del Treball demana al Govern Sánchez-Iglesias que doni suport a l'economia productiva

Foment del Treball ha demanat aquest dimarts un Govern "estable i moderat" que treballi de forma immediata en una agenda econòmica i social que doni resposta a tots els requeriments per seguir fent reformes per donar suport a l'economia productiva de l'Estat.





La patronal catalana ha reclamat al nou Govern que busqui acords i el màxim consens dels grups parlamentaris de Congrés dels Diputats per afrontar els reptes econòmics, socials i polítics de país, ha informat aquest dimarts en un comunicat.





Ha defensat el diàleg i la concertació com a elements imprescindibles per tirar endavant una agenda reformista on els agents econòmics han de ser actors principals per aportar solucions.





També ha assenyalat que el nou executiu ha de reconèixer el conflicte polític entre Catalunya i la resta de l'Estat, ja que seria un "bon punt de partida" per treballar des del diàleg i la lleialtat mútua el conflicte territorial a Espanya, "que desestabilitza, perjudica i amenaça el conjunt de país amb el bloqueig institucional".





Foment del Treball ha sostingut, a més, que la política espanyola i catalana han de fer un esforç per recuperar el prestigi i la confiança de la ciutadania en les seves institucions, "contínuament sacsejades aquests últims anys".





"Espanya ha d'atendre els requeriments i compromisos per afrontar la crisi climàtica, ha de mostrar la seva preparació davant el paradigma tecnològic que comença aquest any 2020 amb la implementació del 5G i ha de reforçar el pes del sector industrial en el PIB", ha sostingut la patronal.