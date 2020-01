El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès aquest dimecres el seu càrrec davant el Rei Felip VI i sobre un exemplar de la Constitució espanyola i, tal com va fer ha al juny de 2018, sense crucifix ni Bíblia.





La promesa del seu càrrec s'ha realitzat sense que el nou president hagi nomenat als seus ministres. De fet, Sánchez ha retardat fins a la setmana que ve la reunió del nou Consell de Ministres, que al principi estava programada per al divendres 10.









Sánchez ha complert amb la fórmula de prometre per la seva "consciència i honor" el compromís de "complir fidelment les obligacions del càrrec de president del Govern, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com mantenir el secret de les deliberacions del Consell de Ministres".





Després de la lectura del reial decret del seu nomenament, Sánchez s'ha acostat a la taula on estava oberta la Constitució i, després d'una inclinació de cap davant el cap d'Estat, ha pronunciat la fórmula de promesa posant la seva mà dreta al costat d'una Carta Magna oberta per l'article 99, el relatiu al procés d'investidura després de les eleccions.





En l'acte han participat també la ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, com a notària major del Regne; i els representants del Poder Legislatiu i Judicial: les presidentes del Congrés i el Senat, Meritxell Batet i Pilar Llop, respectivament; el del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes i el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.





Així mateix, estaven presents el cap de la Casa del Rei, Jaime Alfonsín; el secretari general, Domingo Palomo i el cap del Quart Militar, Juan Ruiz Casas.





És la segona vegada que Sánchez compleix amb aquest tràmit, pel qual ja va passar al juny de 2018, després de la moció de censura que li va portar a la Moncloa. El líder socialista es va convertir llavors en el primer president del Govern de la democràcia que prometia el seu càrrec sol davant la Constitució, sense crucifix ni Bíblia.





Amb l'arribada de Felip VI a la Prefectura de l'Estat, la Casa Reial va canviar el protocol i va permetre que els alts càrrecs prometessin davant el Rei sense símbols religiosos, conforme a la llibertat religiosa recollida en la Constitució, però Sánchez va ser el primer president del Govern que prescindia d'ells.





En aquella ocasió, en la qual Sánchez no havia superat un procés d'investidura, va prometre el seu càrrec davant la Constitució oberta per l'article 62, el que estableix les funcions del Rei, inclosa la de nomenar al president del Govern.