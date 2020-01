Un avió ucraïnès amb 176 passatgers a bord s'estavella a l'Iran

Un avió ucraïnès s'ha estavellat amb 176 persones a bord unes tres hores després d'un atac de l'Iran a les bases militars nord-americanes aquest dimecres 8 de gener. Una font oficial ucraïnesa assegura que va ser una fallada mecànica.





Unes tres hores després que l'Iran portés a terme 22 míssils balístics en dues bases militars nord-americanes a l'Iraq, un avió ucraïnès es va estavellar a l'aeroport de la capital iraniana, Teheran.





Una font oficial de l'ambaixada ucraïnesa a Teheran ha negat l'existència d'un vincle entre tots dos esdeveniments i va assegurar que una falla en el motor va causar el xoc de l'avió. L'autoritat d'aviació civil de l'Iran ja està investigant l'accident.





EL QUE JA ES CONEIX





-El avió ucraïnès es va estavellar dos minuts després de desenganxar.





L'avió, un Boeing 737, va sortir de l'aeroport de Teheran, la capital de l'Iran, a les 6.12 hores d'aquest dimecres (hora local) amb destinació a la capital ucraïnesa de Kíev.





Segons 'FlightRadar 24', lloc web que registra els vols a tot el món en temps real , l'avió es va estavellar dos minuts després de l'enlairament - l'hora en què es va rebre l'últim senyal - entre les ciutats de Parand i Shahriar.









-Tots els passatgers han mort.





A l'avió hi havia 176 persones: 167 passatgers i nou membres de la tripulació. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ja ha confirmat, segons informacions preliminars, la mort de totes les persones que el seguien a l'avió.





-Hi ha 11 ciutadans ucraïnesos entre els morts.





El consell de seguretat ucraïnès, citat per 'Reuters', diu que 11 ciutadans ucraïnesos van morir en l'accident - nou d'ells són membres de la tripulació. Les altres nacionalitats segueixen sense estar assegurades: se sap que ciutadans de Canadà, Iran i Suècia estan a bord. L'ambaixada ucraïnesa a l'Iran està intentant elaborar la llista de passatgers.





Fins ara no hi ha proves que hi hagi hagut ciutadans espanyols a bord.





-Un error en el motor, possible origen de l'accident.





Segons una font oficial de l'ambaixada ucraïnesa a l'Iran, citada per l' 'CNN', l'accident d'avió està relacionat amb una fallada de motor, no amb el terrorisme. Segons 'FlightRadar 24', l'avió havia estat "recentment lliurat al servei d'Ukraine International Airlines a 2016", el que significa que l'avió tenia uns tres anys d'antiguitat. La companyia també ha dit que havia estat reparat dilluns passat.





-Vols suspesos.





Ukraine International Airlines ha suspès tots els vols a Teheran indefinidament.









VÍDEO MOSTRA L'AVIÓ UCRAÏNÈS CREMANT ABANS D'ESTAVELLAR-SE





Un vídeo publicat en Twitter revela el moment en què el Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines s'estavella a Teheran, vuit minuts després d'haver enlairat cap a Kíev, Ucraïna.









L'expert en aviació Stephen Wright també dubte que hagi estat un accident. "S'especula molt sobre el moment en què l'avió es va estavellar, però no crec que sigui així. L'avió anava en la direcció correcta, la qual cosa significa que una cosa catastròfica va succeir. Podria haver estat una bomba o podria haver estat algun tipus d'accident catastròfic", ha dit el professor de sistemes d'aeronaus de l'AFP en la Universitat de Tampere a Finlàndia, qui va dir que aquesta aeronau era bastant nova i no un dels models MAX associats amb altres accidents recents.