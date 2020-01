Vilalta (ERC) insisteix que "no van a garantir la governabilitat d'Espanya"

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat aquest dimecres que el seu partit no ha buscat "garantir la governabilitat d'Espanya" en abstenir-se en la investidura i que el seu objectiu ha estat activar una via política que permeti una solució democràtica al conflicte català.





En una entrevista a Ràdio4, ha argumentat que l'abstenció d'ERC és "una manera de fer realitat el 'sit and talk", i ha afegit que estan disposats a assumir el cost d'un rèdit electoral negatiu.





"No som la CDC del segle XXI", ha recalcat Vilalta, malgrat admetre que ERC vol jugar un paper central en política per articular majories i aconseguir els seus objectius polítics.





Després de reconèixer que veu "molt difícil" que Sánchez accepti un referèndum d'autodeterminació, Vilalta ha explicat que no deixaran d'intentar-per totes les vies democràtiques i polítiques, i que a la taula de negociació entre governs s'ha d'abordar el dret a l'autodeterminació.









També ha destacat que els agradaria que Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, s'asseguessin en aquesta taula de negociació, deixant clar que els que participin han de tenir "el mateix rang d'interlocució".





ELECCIONS CATALANES: "PODRIA SER"





A Catalunya, Vilalta no ha descartat que hi hagi eleccions aquest any, malgrat que la legislatura acaba el desembre de 2021: "Podria ser, no és descartable".





Malgrat constatar que la potestat de convocar eleccions és de Torra, sí que ha apuntat que els agradaria que es compartís la decisió tenint en compte que formen part d'un Govern de coalició.





"Ens agradaria que quan hi hagi una convocatòria electoral per part de president, que és qui té la potestat, també ho poguéssim compartir en aquesta línia de construcció d'una estratègia compartida", ha assenyalat.





Tot i que espera que no inhabilitin a Torra, ha mostrat la seva disposició a fer pinya amb JxCat i amb la resta del moviment independentista per decidir els passos a seguir.