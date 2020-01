Renfe se suma a les rebaixes amb descomptes de fins al 70%

Renfe ha posat a la venda un nombre limitat de bitllets de tren AVE i Llarga Distància amb descomptes de fins al 70% en el seu preu i que permetin viatjar durant aquest mes de gener i el proper de febrer, segons ha informat la companyia ferroviària.





Els bitllets amb descomptes posaran adquirir des del 8 fins al 10 de gener, dia 10, o fins que s'esgoti el nombre de "places limitades" que inclou la promoció.





Es tracta d'una nova edició de la iniciativa comercial 'Jo Vaig' de Renfe, la "campanya paraigua" amb la qual la companyia ferroviària es suma a el període de rebaixes a l'igual que ja va fer amb ocasió del 'Black Friday'.





En el marc d'aquesta campanya es poden comprar bitllets amb descompte per viatjar al gener o febrer, que tenen les característiques de la 'tarifa Promo' de Renfe, això això, no es permet triar seient, ni canviar o anul·lar el bitllet.





Tot i això, Renfe destaca que en virtut d'aquesta nova iniciativa comercial es poden comprar bitllet de l'AVE Madrid-Barcelona per 32,65 euros o una plaça per a l'AVE Madrid-València per 22,15 euros.





Les compres dels bitllets podran realitzar-se en la pàgina web i l'App de la companyia ferroviària, però també per telèfon, a les taquilles de les estacions i a les oficines de Correus.