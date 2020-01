El 2019 va ser l'any més calorós d'Europa

L'any 2019 ha estat l'any més càlid a Europa registrat fins a la data, així com el segon any més càlid a nivell mundial, segons ha anunciat el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic (C3S).









El conjunt de dades de temperatura proporcionat per C3S mostra que la temperatura mitjana global de l'aire en la superfície va ser 0,04 ° C més baixa que el 2016, l'any més càlid registrat fins al moment.









Les dades també mostren que els cinc anys més càlids de la història van ser els últims cinc anys, amb 2019 com el segon més càlid, amb una temperatura de prop de 0,6 ° C més càlid que la mitjana 1981-2010. També 2010-2019 s'alça com la dècada més càlida registrada.





La temperatura mitjana dels últims cinc anys va ser entre 1,1 i 1,2 ° C més alta que el nivell preindustrial definit pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de l'ONU.





Així mateix, el mes de desembre de 2019 va estar a l'una de desembre de 2015 pel que fa a temperatura, el que fa que aquests dos mesos siguin els desembres més càlids en el registre de dades. En concret, desembre de 2019 va ser més de 0,7 ° C més càlid que la mitjana de desembre de 1981-2010.





Segons les dades de Copèrnic, l'escalfament més pronunciat en comparació amb la mitjana de 1981-2010 va passar a Alaska i en altres grans parts de l'Àrtic. La majoria de les àrees terrestres eren més càlides que la mitjana, especialment a l'est i el sud d'Europa, el sud d'Àfrica i Austràlia. En contrast, el centre i sud-est del Canadà van experimentar temperatures anuals per sota de la mitjana.