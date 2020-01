Moncloa confirma "sense empipament" els ministres de Podem: Iglesias, Montero, Garzón, Díaz i Castells

El Govern central ha confirmat aquest dijous els nomenaments dels ministres d'Unides Podem, que coincideixen amb els noms que, de manera extraoficial, s'havien difós en els darrers dies.





Així, el líder morat, Pablo Iglesias, serà vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030; Irene Montero, ministra d'Igualtat; Alberto Garzón, ministre de Consum; Yolanda Díaz, Treball; i Manuel Castells, Universitats, han confirmat fonts de Moncloa.





Es tracta de la primera confirmació oficial de l'estructura del nou Executiu, la composició total el president Pedro Sánchez s'ha compromès a anunciar la setmana que ve, perquè aquest mateix divendres o fins i tot abans pugui tenir lloc el primer Consell de Ministres del nou gabinet.





"CAP EMPIPAMENT"





El secretari de Coordinació Territorial del PSOE, Santos Cerdán, ha assegurat que no hi ha "cap empipament" amb Unides Podem per fer-se públics els noms dels seus ministres i ha afegit que "no passa res" perquè Pedro Sánchez "es prengui uns dies" per anunciar la composició de l'Executiu.





Així mateix, ha confiat que el Govern d'Espanya va poder aprovar els pressupostos generals de l'Estat "aviat" i, en aquest sentit, ha indicat que, en les converses amb altres partits per a la investidura, també es va parlar "de governabilitat", si bé ha precisat que els comptes no estan "lligades".





En una entrevista a Ràdio Euskadi, Cerdán ha assegurat que la "voluntat" del seu partit és que el nou govern "duri la legislatura completa" i ha opinat que "no passa res per trobar uns dies" per anunciar qui l'integraran. "El president s'ha de portar un temps, parlar amb molta gent", ha afegit.





El dirigent del PSOE ha assegurat que no hi ha "cap enuig, ni de bon tros", pel fet que s'hagin fet públics els noms de ministres per part de Unides Podem. En aquest sentit, ha apuntat que no considera que s'hagi produït "indiscreció" per part de Pablo Iglesias, sinó que "ell ja tenia clar quin era el seu equip, ho ha dit i no va més enllà".





Al seu entendre, s'ha arribat a "un bon acord" amb Unides Podem tant en el de coalició com en el del protocol de funcionament per "poder treballar el dia a dia". Segons ha indicat, s'està intentant "consolidar aquest govern de coalició, fer-ho el més fort possible, i quan hi hagi discrepàncies poder gestionar-les". "Això es fa en tots els acords de partits quan cal treballar conjuntament", ha assenyalat.





Cerdán ha confiat que es puguin "treure aviat" els Pressupostos Generals de l'Estat perquè el Govern pugui començar a treballar en "una agenda social important", amb canvis en les polítiques que va realitzar el PP durant la crisi i que "va carregar contra els que menys tenien".





Segons ha explicat, durant les converses amb els diferents partits per demanar suport a la investidura, s'ha parlat també "de governabilitat", el que "passa" per l'aprovació de pressupostos, i de la necessitat de posar fi a un període de " inestabilitat "política. En tot cas, ha precisat que els pressupostos no estan "lligats".





NO HI HAURÀ UN CANVI DE RÈGIM





En matèria territorial, ha afirmat que es pretén "anar treballant amb totes les comunitats autònomes" perquè hi ha un dèficit pressupostari i de finançament "en gairebé totes". Cerdán ha defensat que l'estat de les autonomies "ens ha portat benestar", encara que facin falta "ajustos", i ha assegurat que "un canvi de règim evidentment no" hi haurà.





A més, ha al·ludit a la taula de diàleg pactada amb ERC per "intentar solucionar un problema que tenim avui a Espanya com és el de Catalunya". "Les solucions per poder arreglar qualsevol problema, ha de ser dialogant, asseient-se en una taula per dialogar", ha defensat.





"A partir d'aquí, anem a veure què surt d'aquesta taula. La nostra voluntat és que aquesta crispació, aquests problemes de convivència, aquests problemes polítics que existeixen avui a Catalunya puguem anar resolent-los", ha agregat.





"QUE ES RELAXI LA DRETA"





El dirigent socialista ha lamentat que, "quan la dreta no governa, ens acusa de tot", i ha assegurat que no li "espanten" ni ja "sorprenen" les mobilitzacions contra el Govern que s'han anunciat, perquè "és tradició".





"Ho va viure des de Felipe González a Zapatero. Quan la dreta no governa, ve l'apocalipsi segons ells. El que ha vingut sempre han estat més avenços socials per als ciutadans", ha apuntat.





Per això, ha insistit que "la dreta ha de relaxar-se" i ha demanat que "entenguin la democràcia d'una vegada, 40 anys després encara no entenen el que és la democràcia alguns d'ells". Segons ha indicat, "flac favor fan a la convivència al nostre país amb la proclames i discursos que porten".