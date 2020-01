Els càrrecs de Podem es diferencien del PSOE i mantindran el seu escó al Congrés

Els diputats d'Units Podem que formaran part del pròxim Govern espanyol han decidit mantenir la seva acta de diputat, contràriament al que faran els ministres socialistes. Aquest serà el cas de Pablo Iglesias (Vicepresidència Segona), Yolanda Díaz (Ministeri de Treball), Irene Montero (Igualtat), Alberto Garzón (Consum) o Ione Belarra (Secretaria d'Estat per a l'Agenda 2030).









Amb la perspectiva d'un futur on cada llei ha de ser negociada i assegurada vot a vot, el PSOE vol garantir que cap dels seus escons quedi buit per compromisos ministerials dels seus membres. No obstant això, Podem intentarà compaginar tant l'activitat política al Congrés com les responsabilitats executives.





A l'espera que el Govern comenci a caminar, el PSOE i Podem s'han tornat a distingir en aquest punt. Mentre que els socialistes faran córrer la llista per a permetre que els seus ministres amb escó es concentrin en les seves carteres, els morats decideixen cargolar als escons blaus.