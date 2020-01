Nacho Álvarez i Ione Belarra seran secretaris d'Estat i l'exJEMAD Julio Rodríguez, cap de gabinet d'Iglesias

El secretari general de Podem i futur vicepresident segon de Drets Socials de Govern, Pablo Iglesias, va nomenar el secretari d'Economia del seu partit, Nacho Álvarez, i la portaveu parlamentària adjunta, Ione Belarra, secretaris d'Estat de Drets Socials i d'Agenda 2030, respectivament, i l'excap de l'Estat Major de la Defensa Julio Rodríguez, el seu cap de gabinet, segons confirmen fonts de la formació morada.









D'aquesta manera, Iglesias ha decidit envoltar-se de dirigents de Podem afins i de confiança per desenvolupar les seves tasques a la Vicepresidència Segona de Drets Socials i Agenda 2030, que exercirà des d'una ubicació diferent a la de la Moncloa.





Nacho Álvarez, que assumirà la Secretaria d'Estat de Drets Socials, és professor d'Economia a la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), i porta al front de l'Àrea Econòmica del partit morat des que aquesta es va crear.





De fet, és una de les figures més valorades internament. Prova d'això és que va obtenir un seient en el Consell de Coordinació -l'òrgan executiu de podem- com a secretari d'Economia després de l'Assemblea de Vistalegre II, tot i no haver-se presentat per formar part de la direcció, després de fer un pas enrere per l'enfrontament entre Iglesias i l'exdirigent Íñigo Errejón.





Per la seva banda, Belarra, que és portaveu adjunta de Unides Podem al Congrés i persona de màxima confiança d'Iglesias i de la número dos de Podem, Irene Montero, serà nomenada secretària d'Estat d'Agenda 2030, i coordinarà les actuacions per al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Organització de les Nacions Unides.





Belarra ha tingut, al costat de l'secretari d'Acció de Govern, Pablo Echenique, un paper principal en les negociacions amb el PSOE per formar el que serà el primer Executiu de coalició des de la recuperació de la democràcia.





Al seu torn, Iglesias ha decidit recuperar el general Julio Rodríguez, sense càrrec en cap institució, i nomenar-cap de gabinet, en substitució de Pablo Gentili, que va deixar el seu càrrec després de les eleccions generals de novembre per entrar a formar part de el Govern argentí, seu país d'origen.





El que va ser JEMAD amb el Govern de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero es va presentar com a candidat de Podem a Congrés en les generals de desembre de 2015 i de juny de 2016, primer de número dos per Saragossa, i després de cap de llista per Almeria, però en cap de les dues ocasions va aconseguir escó.





Després de ser elegit secretari general de Podem a la ciutat de Madrid, Rodríguez tampoc va aconseguir integrar-se en la candidatura de l'exalcaldessa Manuela Carmena per a les darreres municipals de la capital, després de saltar pels aires les negociacions amb la plataforma de l'exregidora. Finalment el partit morat no va presentar candidatura pròpia i l'exJEMAD no va arribar a l'Ajuntament com a regidor.





La Vicepresidència social d'Iglesias, a més de les esmentades Secretaries d'Estat de Drets Socials i Agenda 2030, també tindrà al seu càrrec l'Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) i l'Institut de la Joventut d'Espanya (Injuve), així com una direcció general de Benestar Animal.





El secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, serà el nou portaveu del grup parlamentari d'Unides Podem en el Congrés, en substitució de la numero dos del partit i futura ministra d'Igualtat, Irene Montero.





L'entrada del partit morat i les seves confluències en el qual serà el primer Govern de coalició des de la recuperació de la democràcia comportarà importants canvis en el grup parlamentari d'Unides Podem, ja que moltes de les cares més visibles passaran ara a exercir noves responsabilitats.





Una de les principals conseqüències serà la del canvi en el càrrec de portaveu parlamentari, que a partir d'ara passarà a estar a càrrec d'Echenique, un dels dirigents més pròxims al secretari general de Podem i futur vicepresident, Pablo Iglesias.





Echenique, que va ser secretari d'Organització de Podem fins al passat estiu i ara exerceix com a secretari d'Acció de Govern del partit morat, ha portat el gruix de les negociacions amb el PSOE per a configurar el programa del nou Executiu de coalició.





A més del càrrec de portaveu titular, també quedarà vacant l'adjunta, que ara correspon a la diputada navarresa i futura secretària d'Estat d'Agenda 2030, Ione Belarra, qui també ha gestionat les negociacions amb els socialistes.