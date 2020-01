Els frescos del Govern Sánchez

En la seva compareixença, després de signar l'acord amb el PSOE de Sánchez, sense mitjans de comunicació presents, el líder la formació estatge, Pablo Iglesias, afirmava amb convicció que "el futur Govern combinarà la 'experiència' socialista i la 'frescor' de Unides Podem". No s'equivocava amb la part que fa referència al seu partit.





L'entrada de Unides Podem al Govern és d'una "frescor" inenarrable: el marit vicepresident de Govern i la dona ministra d'"igualtat". M'estic referint-com hauran pogut deduir-a la parella d'Iglesias & Montero, els amos del mas morat. Tindrà alguna cosa a veure amb els seus assessoraments a Veneçuela? Diuen que "tot en aquest món s'enganxa, menys la bella i els diners". Els tics autoritaris i de successió familiar en els països "democràtics" com Veneçuela o Nicaragua també, això sembla.









En qualsevol partit que es preï de ser democràtic, ètic i transparent hauria de plantejar que aquest tipus de coses no haurien de produir-se, per ètica, salut democràtica i igualtat d'oportunitats per a tothom.





Suposem que hi ha molta gent que no ha vist amb bons ulls que el matrimoni cope dos càrrecs en un Govern el partit pertany a la casta. Dins de la formació -en privat- molts són els que critiquen -en veu baixa- la postura del matrimoni que els dos s'han quedat amb el 40% dels càrrecs. Flac favor fa al seu partit i als seus votants. Altres de les preguntes que cal fer és si el partit morat no disposa de persones qualificades per ocupar el càrrec de ministre/a. Pel que es pot apreciar, no. Estaran encantats seus inscrits? Són Iglesias&Montero els frescos de Govern? Està vist que sí, que frescos ho són una estona .Des que li han agafat afecció al càrrec i ara també al poder, els dos estan més frescos que un enciam al congelador.





Pablo Iglesias arribava a la política per acabar amb els partits tradicions, als quals anomenava la casta, i a la fi ell ha estat absorbit per aquesta. Diu un refrany que "Gent popular, on la porten, va". Els refranys que provenen de la saviesa popular sempre tenen la seva base.





Em ve a la memòria un tuit de què serà vicepresident de Govern, Pablo Iglesias, que l'any 2012 criticava que Luís de Guindos es comprés una casa valorada en 600.000 euros. Deia "Que la política econòmica la dirigeixi un milionari és com lliurar a un piròman el Ministeri de Medi Ambient". O una altra afirmació en una entrevista que li va fer Ana Rosa Quintana en la qual deia "aquest rotllo dels polítics que viuen a Somosagua, que viuen en xalets, que no saben el que és agafar el transport públic... ". Ara resulta que tot això que ha criticat" el flagell dels rics "va a ser vicepresident, té un 'casoplón', cotxe, xofer... És de fiar aquest vicepresident ?, es deuen preguntar una bona part de la ciutadania. No es poden donar batzegades en tan poc temps sense perdre credibilitat.









Si parlem de la nova ministra d'Igualtat, Irene Montero, això de la igualtat s'ho haurien de preguntar, de moment a la que fins fa poc era el seu guardaespatlles i 'recadera' major, a la qual ha acomiadat per la seva denúncia del tracte laborar rebut de la política i a la què pel que sembla, li han ofert 50.000 euros per no arribar a judici. Resultaria curiós que la nova ministra d'igualtat fora condemnada per aquest tema.





Els dos nous membres de Govern són els frescos, no de barri, sinó d'un Govern d'esquerres.