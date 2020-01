Els bisbes proposen cursos prematrimonials de tres anys enfront de les 20 hores actuals

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha proposat un curs de 2 a 3 anys per formar els nuvis de cara al matrimoni, perquè consideren que les 20 hores dels cursets prematrimonials no són suficients i per a evitar les ruptures doncs, segons indiquen, "als 5 anys, s'han trencat el 40% dels matrimonis".









"Quan era rector, els preguntava als nuvis: Per què esteu en el curset prematrimonial? Algun deia: 'És que si no, no ens donen un paper i no ens podem casar'. Jo deia: 'Fals. Esteu aquí perquè segons les estadístiques, als 5 anys s'han trencat el 40% matrimonis i als 15 anys, el 60%, i venim a preparar-nos per evitar això ", ha exposat el bisbe de Bilbao i president de la subcomissió per a la família i la defensa de la vida de la CEE, Mario Iceta, aquest dijous 9 de gener en una roda de premsa a Madrid.





A més, ha insistit que les 20 hores que sol durar un curset prematrimonial no són suficients. "Una formació matrimonial no es pot fer en 20 hores. Per ser sacerdot calen 7 anys de seminari i per ser espòs, esposa, pare i mare, 20 hores?", s'ha preguntat.





Aquest itinerari, titulat 'Junts en camí, + Q2' i elaborat amb la col·laboració d'una dotzena de matrimonis, es compon de 12 temes en què s'aborden assumptes com: la sexualitat, les relacions prematrimonials, la fidelitat o la resolució de conflictes .





Aquest curs, que està disponible al web de la CEE de forma gratuïta, no és obligatori com a tal encara que cada diòcesi podrà assumir-ho i decidir quina és la formació que exigeix als nuvis per casar-se, segons ha puntualitzat Iceta.





Els nuvis que realitzin el curs assistirien a sessions cada 15 dies, tal com ha explicat el matrimoni format per Fran i Toñi, que porten 21 anys casats i que han participat en l'elaboració del material. "Vam anar a uns cursets de dos dies i ens va sorprendre que de vegades quan compres un robot de cuina tens més formació que per casar-te", ha plantejat Fran.





RELACIONS PREMATRIMONIALS, PORNOGRAFIA I MASTURBACIÓ





Entre els temes que s'inclouen en l'itinerari, també es desgrana l'assumpte de la sexualitat. En aquest apartat, els bisbes proposen als nuvis la "castedat" fins després del casament. "El pànic al lliurament total fa que s'hagi estès el fet de provar les relacions sexuals abans d'estar casats", indiquen, a el temps que subratllen que l'Església es "s'oposa" a aquest tipus de relacions.





També adverteixen del "pansexualisme", quan "el focus d'atenció en la conducta i en l'esperit de la persona se centra al voltant de el plaer de la sexualitat i com a tal, els mitjans tracten de seduir a l'individu amb l'atracció d'aquest plaer" .





Igualment, consideren la pornografia i la masturbació com "una amenaça" per als matrimonis. En concret, sobre la pornografia, recorden que, segons el Catecisme de l'Església, "desnaturalitza la finalitat de l'acte sexual" i "atempta greument la dignitat dels qui es dediquen a ella". Sobre la masturbació, assenyalen que és "un acte intrínsecament i greument desordenat".





"La masturbació pot semblar que només ens afectarà durant el festeig, però per la seva essència, pot arribar a tenir un component addictiu que afecta també alguns matrimonis", apunten.