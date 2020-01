El moviment Rojos censura els acords de Govern amb ERC, PNB i BNG

El moviment d'esquerres Rojos España ha censurat els acords de govern espanyol amb els partits ERC, PNB i BNG argumentant que "els nacionalismes no són d'esquerres i, per tant, els acords assolits amb ells, tampoc poden ser-ho".









Rojos, que sí que veu amb "esperança i il·lusió" l'acord entre PSOE i Unides Podem, considera d'"especial gravetat" que els pactes amb el PNB reconeixen que "pràcticament Euskadi és una regió de facto independent a la qual Espanya paga les factures de els serveis regionals".





"En el cas de l'acord amb ERC, signat a meitat del conflicte territorial més greu del període democràtic, concedeix al partit català la legitimitat del discurs excloent i totalitari de què l'independentisme porta fent gala al menys dos anys", destaca.





Per a Rojos, amb aquests acords no és possible que hi hagi la "imprescindible solidaritat

interterritorial en un país on les desigualtats entre regions segueixen sent terribles després de quaranta anys de democràcia".





"Desitgem amb totes les nostres forces que el Govern PSOE-UP tingui èxit en el seu projecte comú d'esquerres, però els acords amb els nacionalistes són un obstacle gairebé insalvable per aplicar polítiques amb consciència de classe i de caràcter internacionalista, ambdues identitats irrenunciables de l'esquerra de al segle XXI ", conclou el moviment en un comunicat.