Sis mesos de presó per agredir dues manifestants independentistes

L'Audiència de Barcelona ha condemnat un home a sis mesos de presó per agredir i insultar dues manifestants independentistes el 21 de desembre de 2018, després que elles participessin en una protesta sobiranista coincidint amb la celebració del Consell de Ministres a Barcelona, però ha suspès l'execució de la pena.









En una sentència de conformitat, la Secció Vuitena de l'Audiència considera provat que cap a les 20 hores del 21 de desembre de 2018 les dues dones -una mare i la seva filla de 22 anys- anaven pel carrer Canigó després d'assistir a la manifestació quan, a l'altura de l'estació de metro de Valldaura, es van trobar amb el condemnat.





En advertir aquest que "es tractava de dones que portaven una bandera estelada, en presència de ciutadans l'atenció va captar pel to elevat que va emprar, es va dirigir a elles amb les expressions 'zorras, perras, filles de puta quant us han pagat? " i va tirar de la bandera que portava lligada a coll la filla i li va colpejar el cap i al genoll, mentre que la mare també va resultar ferida en intentar auxiliar-la.





L'Audiència considera que "les expressions que va dedicar a les víctimes i les agressions de les quals les va fer objecte anaven destinades a humiliar pel seu gènere així com per la ideologia independentista que va deduir de la bandera que portaven, insultant-les, maltratant-les i discriminant-les".





El tribunal imposa a l'home, per un delicte contra els drets fonamentals, una multa de 540 euros, una inhabilitació de tres anys i mig per oficis educatius en àmbit docent, esportiu i de lleure, i prohibició de comunicar-se amb les víctimes durant un any i mig.





També el condemna a altres dues multes de 90 euros per dos delictes lleus de lesions, i a indemnitzar les dues víctimes amb un total de 1.200 euros.





La pena de presó ha quedat suspesa durant dos anys a condició que l'home no delinqueixi durant aquest temps, que se sotmeti a un programa d'acceptació de la igualtat i de la diversitat, i que compleixi la prohibició de comunicar-se amb les víctimes.