Estats Units sospita que l'Iran va enderrocar per error l'avió ucraïnès a Teheran

Les autoritats nord-americans creuen que l'Iran va enderrocar per error amb míssils l'avió ucraïnès que es va estavellar dimecres després d'enlairar a Teheran, cobrant-se la vida de les 176 persones que viatjaven a bord, segons informa la cadena nord-americana CBS, una tesi que ha vingut a avalar en certa mesura el mateix president, Donald Trump.









Segons les fonts consultades per aquest mitjà, la informació d'Intel·ligència recollida després del sinistre, que s'ha produït hores després que l'Iran ataqués dues bases militars a l'Iraq en què estan desplegats militars nord-americanes a represàlia per la mort del general Qasem Soleimani en un bombardeig nord-americà a Bagdad, apunta en aquest sentit.





Així, es va detectar que el senyal d'un radar era apagada i els satèl·lits nord-americans van detectar dos llançaments de míssils terra-aire, els quals es van produir poc abans que l'avió esclatés.





Les autoritats federals han rebut aquesta informació d'Intel·ligència aquest dijous i, segons un dels assistents a la trobada, s'haurien trobat components de míssils prop de el lloc del .





Preguntat sobre l'accident aquest dijous, Trump ha assegurat que ell mateix tenia les seves "sospites". "No vull dir-ho perquè altres persones tenen també les seves sospites", ha afirmat.





"És una cosa tràgica, però algú va poder haver comès un error de l'altre costat", ha afegit. "Estava volant per un barri molt dur i algú va poder haver comès un error", ha insistit. "Algunes persones diuen que va ser (una fallada) mecànica. Jo personalment no crec que aquesta sigui la qüestió", ha tancat.





Teheran ha donat a conèixer aquest dijous l'informe preliminar de l'Agència d'Aviació Civil sobre l'accident del 737 de l'aerolínia ucraïnesa Ukraine International Airlines, en el qual s'assenyala que el pilot de l'aeronau no va alertar de fallades en l'aparell i que el mateix va patir un incendi abans d'estavellar.





El director de l'Agència Nacional d'Aviació Civil de l'Iran, Ali Abedzadé, ha explicat que els investigadors han recuperat les dues caixes negres de l'aeronau sinistrada i ha assenyalat que els dispositius tenen "danys" derivats de l'incendi i de l'accident.





Pel que fa al desenvolupament del vol, ha dit que el pilot no va enviar cap missatge informant de fallades o anomalies en el vol i que diversos testimonis en terra han relatat que l'avió va patir un incendi abans d'estavellar poc després d'enlairar-se de l'aeroport internacional Imant Khomeini de Teheran.





"Segons el relat de testimonis, tant de persones en terra com de tècnics que van veure l'avió volant, es va detectar un incendi a l'avió i després l'aparell es va estavellar contra el terra. La trajectòria de l'avió indica que primer anava cap a l'oest, girant després de el problema, i que estava tornant a l'aeroport en el moment de l'accident ", ha explicat.





En aquest sentit, ha assenyalat que l'aeronau va tenir un primer impacte contra el terra en un parc i després va continuar patint altres cops contra la superfície fins que va quedar sobre el terreny amb greus danys estructurals.





UCRAÏNA NO DESCARTA QUE FOS UN MÍSSIL RUS





Mentrestant, el secretari d'el Consell Nacional de Seguretat i Defensa ucraïnès, Oleksei Danilov, ha indicat aquest dijous que el seu país està analitzant quatre teories darrere del sinistre, entre elles la possibilitat que l'aparell fos abatut per un míssil terra-aire Tor de fabricació russa.





"Els experts estan estudiant diverses teories darrere de la sobtada caiguda de l'avió", ha explicat en un missatge a Facebook. Segons ha dit, la principal és que fos "derrocat per un míssil antiaeri, inclòs el sistema de míssils Tor, ja que hi ha informacions a Internet que s'han trobat fragments de l'míssil de fabricació russa prop de el lloc de l'accident".





També s'està sospesant, segons Danilov, que l'aparell impactés amb un dron o un altre objecte volador, així com "la destrucció i explosió d'un motor per motius tècnics i una explosió dins d'l'avió com a resultat d'un atac terrorista".