El Partit Regionalista de Cantàbria proposa al PSOE una reunió dilluns per replantejar el pacte de Govern

El Comitè Executiu de el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) ha ratificat aquesta tarda la proposta de l'secretari general, Miguel Ángel Revilla, per convocar dilluns que ve una reunió de la Comissió de Seguiment de l'pacte amb el PSOE per "replantejar" els termes de l'acord.









A més, el PRC vol introduir "garanties" que assegurin "lleialtat i respecte institucional" i un compromís "ferm i sense xantatges" amb les reivindicacions plantejades a l'Estat per la Comunitat Autònoma i assumides per la direcció federal socialista al document signat al juny amb el diputat José María Mazón, segons ha informat en un comunicat després de la reunió de Comitè.





La direcció del PRC ha reiterat la seva voluntat de mantenir el pacte de govern a la comunitat, com va fer la setmana passada quan va acordar votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez després de conèixer l'acord amb el ERC, tot i que ha considerat "preocupant" la situació creada per l'amenaça socialista de donar-lo per trencat si no reconsiderava la seva postura.





En aquest sentit ha subratllat que "ni tolera, ni tolerarà en el futur pressions" a l'hora de decidir les seves posicions al Congrés dels Diputats, les quals estaran basades sempre en "la coherència amb els principis progressistes i regionalistes que han guiat l' actuació de el partit des de la seva fundació fa més de 40 anys i la defensa a ultrança i per sobre de tot dels interessos de Cantàbria i d'Espanya".





També ha considerat "impròpies d'un soci lleial" les acusacions de "traïció" realitzades per "destacats membres de Govern contra el seu president", pel que ha considerat "imprescindible" introduir en el pacte "una salvaguarda que impedeixi que una situació tan lamentable pugui repetir-se en el futur ", atès que "trenca la confiança necessària per cogobernar".





"Regionalistes i socialistes hem estat socis lleials durant 16 anys i nosaltres estem disposats a seguir sent-ho", ha recalcat.