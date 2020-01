El Suprem manté la inhabilitació de Torra

La Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem ha descartat la mesura cautelarísima sol·licitada pel president de la Generalitat i, per tant, ha confirmat la inhabilitació de Quim Torra.





Els magistrats van començar aquest dijous a debatre si escau adoptar aquesta mesura cautelaríssima. Encara que aquest tipus de qüestions s'han de resoldre amb urgència, el termini de 48 hores establert legalment permetia prendre la decisió final aquest divendres.





Segons han informat fonts jurídiques, la magistrada Pilar Teso s'ha abstingut en aquest assumpte, ja que va ser membre de la JEC que va ordenar al president de la Generalitat retirar els símbols independentistes.





El recurs de Torra anava dirigit contra l'acord de la JEC, adoptat divendres passat, 3 de gener, que li va declarar inelegible de forma sobrevinguda en compliment de la condemna per desobediència que li va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en desembre, per no retirar els llaços grocs de la seu de Generalitat en període electoral.