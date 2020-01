Torra recorre al Suprem la decisió de la Junta Electoral d'inhabilitar-lo

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat un recurs davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC), en el qual demana la suspensió cautelar de l'acord, que demana retirar-li la credencial de diputat.













El recurs contenciós-administratiu defensa la "protecció dels drets fonamentals" després de l'acord, que es va donar a conèixer el passat divendres i que Torra va rebre aquest dimarts a comunicació oficial.





La JEC va ordenar retirar la credencial de diputat de Torra a l'ésser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver mantingut una pancarta sobre la llibertat dels dirigents independentistes presos al balcó de la Generalitat.





El recurs, que afirma que la JEC no té la "imprescindible imparcialitat", demana mesures cautelaríssimes per evitar ocasionar un perjudici greu i irreparable no només per Torra, sinó per al Parlament, la resta dels seus diputats i el conjunt dels ciutadans que representa i que el van elegir.





A més, afirma que l'administració electoral és "manifestament incompetent" per resoldre sobre la pèrdua de la condició de diputat de Parlament, i afegeix que la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEP) estava constituïda exclusivament per a les eleccions generals del 10N.





Considera que l'acord de la JEC "suposa una violació grollera" de drets fonamentals i té per única finalitat privar Torra i als ciutadans que representa dels seus drets polítics.





Afegeix que Torra "no es troba incurs en cap supòsit d'incompatibilitat aplicable als diputats a Parlament", pel que considera que l'acord suposa una vulneració de drets fonamentals i implica arbitrarietat i una desviació de poder que pretén privar dels seus drets a Torra , segons el recurs.





Creu que és una vulneració de l'ordenament jurídic: "Tant com si a Parlament se li acudís declarar el cessament o deixar sense efecte el nomenament dels vocals de la JEC", i assegura que l'administració electoral és incompetent per a l'enjudiciament de les eventuals situacions d'incompatibilitat dels diputats de la Cambra catalana.





Avisa que cap altre Estat membre de la UE determina que una persona és inelegible amb una sentència penal no ferma, cosa que "sembla un fidel reflex de quelcom molt més profund com és la manca de qualitat o altura democràtica" de part de l'ordenament jurídic i de la seva interpretació.