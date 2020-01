Incivisme extrem als trens: el 80% circulen amb grafitis

Més de 8 milions d'euros és el que ha costat de les butxaques públiques netejar gratifis al 2019. Encara que si ningú pintés més i s'aconseguissin netejar tots els trens tacats la xifra superaria els 10 miliones d'euros.

















Els gratiters actuén a tot el territori català cosa que dificulta l'acció de neteja regular. Al llarg de l'any passat es van netejar 85.000 m2 de 2.700 trens sobre un parc de 250 trens. Es a dir, s'ha hagut de netejar 10 vegades cada tren de tot el parc.





Els grafits han obligat a Renfe a alterar en més d'una ocasió la programació horaria dels recorreguts d’aquests trens per tal d’organitzar la neteja de les pintades i deixar el tren immobilitzat més temps del previst i que comporta una modificació de la logística de

distribució dels trens setmanal.





Les pintades s'estan convertint en el principal maldecap de Renfe no només pel cost econòmic sinó pels retards que suposa les accions grafiteres que están arribant a un incivisme extrem recurrent.





MOLÈSTIES RECURRENTS ALS PASSATGERS DELS TRENS





A més abans hi havia un cert respecte dels grafiters cap als vidres dels maquinistes, però s’està perdent. La sensació de claustrofòbia en el cas de la Renfe quan els vidres estan pintats i no deixen passar la llum, les afectacions al servei quan s’han de retirar vagons en circulació i es provoquen endarreriments, o el perill en què es pot posar el passatger amb les frenades que forcen amb les palanques són alguns dels problemes que, més enllà de les agressions puntuals, poden generar els grafiters, que també posen la seva vida en perill.





El personal de neteja de grafitis està desbordat i és incapaç d’eliminar tots els grafitis, que cobreixen al voltant del 80% dels seus trens. Per això cada cop és impossible no viatjar a hores d'ara en vagons multicolors, plens de lletres i dibuixos per fora.





A Rodalies, el col·lapse pel boomdels grafiters fa que es prioritzi, per motius de seguretat, treure de circulació i netejar els vagons amb vidres pintats, especialment quan es tracta de la cabina del maquinista, i botoneres pintades. Els ferroviaris tenen set punts a Rodalies on netejar els vagons.





EL PROCÉS DE NETEJA ES LLARG I DELICAT





Per netejar un tren els treballadors s’enfunden un uniforme de paper i plàstic d’un sol ús (reciclable) i es col·loca una màscara de plàstic ABS, amb dos cartutxos de carbó, per evitar el contacte d’elements tòxics amb els ulls i la boca.





Després es pasa un raspall amb força amb el producte Decapint Gel, de vegades el grafiti s’evapora quan l’estan netejant i es torna a enganxar a la xapa, la qual cosa dificulta la neteja. La pluja també posa traves a la intervenció.





L’acrílic que de vegades fan servir els grafiters com a base sobre la qual pintar, o l’àcid que crema la xapa i el vidre, són dos obstacles més que afronten els operaris. Un grafiti que els joves pinten en uns minuts pot requerir entre vint minuts i un matí sencer per ser netejat. Després d’una primera mà de producte de neteja que deixa el mur empastifat, a la segona o tercera es comença a aclarir, amb l’ajuda d’una regleta. I encara cal afegir-hi un esprai líquid per desfer-se del Decapint.





Finalment, una manta per sota del vagó, a terra i dins una capsa de plàstic, xucla la pintura i el producte quan van caient. Després s’embolica, i els milers de litres de pintura i producte van a parar a plantes de tractament de residus dins de bidons de plàstic.