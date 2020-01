Els cotxes dels diputats, molt poc ecològics

Un total de 82 dels 350 diputats del Congrés no inclouen vehicles en la declaració de béns presentada davant la Cambra, fet que suposa un 23,4% de total, mentre que una vintena dels cotxes o motos declarats estan matriculats abans de l'any 2000 , de manera que no compten amb distintiu de la DGT i tenen l'accés restringit al centre de ciutats com Madrid o Barcelona.





El PSOE és el partit amb més diputats sense transport privat. Són 33 els representants socialistes que no declaren cap mena de vehicle privat, entre ells la mateixa presidenta de la Cambra, Meritxell Batet; el seu portaveu parlamentària, Adriana Lastra, o les ministres de Justícia i Treball en funcions, Dolors Delgado i Magdalena Valerio, respectivament.





Altres ministres destaquen, però, per tenir un cotxe que no pot circular per àrees de baixes emissions del centre de les ciutats, com ara Madrid Central. Es tracta de la titular en l'actualitat de Sanitat, Consum i Benestar social en funcions, María Luisa Carcedo, que declara un cotxe matriculat el 1998.





En la banda oposada se situen els seus homòlegs de Foment i Educació, José Luis Ábalos i Isabel Celaá, respectivament, que condueixen sengles cotxes híbrids. Només ells i un representant de Vox tenen aquest tipus de vehicle que combina el motor de combustió amb un altre elèctric.





Ni tan sols la ministra de Transició Ecològica en funcions, i futura vicepresidenta de Govern, Teresa Ribera, compta amb un model que correspondria als distintius d'emissions 'zero' o 'eco'. En la seva declaració es registren dos cotxes matriculats el 2007 i 2011.





20 VEHICLES NOMÉS PER MARCOS DE QUINTO





El segon grup parlamentari amb més diputats sense vehicle és Unides Podem, amb un total de 16 dels seus 35 representants. Entre els que sí que han declarat mitjà de transport, cal destacar la furgoneta matriculada el 1999 de la diputada de Las Palmas, Victòria Rosell, que tampoc comptaria amb dispositiu de la DGT per circular pel centre d'algunes ciutats.





Destaca, d'altra banda, que la diputada estatge 'i secretària de Feminismes interseccional i LGTBI, Sofia Castañón, inclogui com a únic mitjà de transport una bicicleta "valorada en 120 euros".





Tot el contrari que el diputat de Ciutadans per Madrid, Marcos de Quinto, que declara una vintena de vehicles entre els quals es troben cotxes d'alta gamma, mitja desena de motos, un buggy, un quad, un vaixell o una furgoneta. Entre ells, hi ha models matriculats entre 1971 i 1999 que no comptarien amb distintiu de la DGT.





EL COTXE MÉS ANTIC, D'ORTEGA SMITH





El representant 'taronja' és, segons les declaracions de béns presentades al Congrés , el diputat amb més patrimoni. Pel que fa a nombre de vehicles, també és el primer del rànquing, per davant del seu company de partit Edmundo Bal i de l'acabat d'estrenar diputat del BNG, Nestor Rego, tots dos amb quatre vehicles declarats.





Al PP, per la seva banda, hi ha 13 dels seus 88 diputats que no tenen declarat mitjà de transport, mentre que a ERC són cinc i en Ciutadans 3, entre ells el seu portaveu parlamentària, Inés Arrimadas.





D'altra banda, el rècord d'antiguitat se l'emporta el representant de Vox per Madrid, Javier Ortega Smith, que compta amb un Opel Record Olimpia de 1965, un model dels que ja queden molt pocs a Espanya.