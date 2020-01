WhatsApp deixarà de funcionar en aquests telèfons després de la imminent gran actualització

La gran actualització que està finalitzant WhatsApp, i que hauria de revolucionar la missatgeria tal com la coneixem, tindrà un preu: l'aplicació mòbil ja no funcionarà en milions de telèfons mòbils.





Aquesta actualització és un canvi "necessari", segons l'empresa, que recomana als usuaris actualitzar els seus dispositius a l'última versió disponible de sistema operatiu en qüestió.





"El servei deixarà de funcionar en qualsevol moment a partir del 31 de gener", en sistemes obsolets, adverteix WhatsApp.





Es tracta de sistemes en els quals "ja no es poden crear nous comptes o es poden verificar els comptes existents". Tots aquests telèfons "van ser una part important de la nostra història però ja no ofereixen les capacitats necessàries per incorporar els nous canvis en la nostra aplicació", assegura la companyia, propietat de Facebook.





Encara que l'empresa pot tenir alguna sorpresa a la màniga, ja ha anunciat la bateria de noves funcionalitats que l'actualització portarà: un navegador d'Internet dins de WhatsApp; un sistema de cerca avançada al xat; la possibilitat de sentir missatges de veu sense necessitat de registrar; identificació de perfils amb un codi QR, una nova manera d'estalvi de bateria; una funció per autodestruir missatges; i una collecció de filtres de fotos, similars als d'Instagram.





A continuació, els models de telèfons mòbils en què WhatsApp deixarà de funcionar o es veurà afectat:





- L'iPhone 6 i l'iPhone 6 Plus poden seguir utilitzant WhatsApp en actualitzar la versió del seu sistema operatiu d'iOS 8 a iOS 9





- L'iPhone 5, l'iPhone 5s i l'iPhone 5c poden seguir utilitzant WhatsApp quan s'actualitzin a iOS 9





- iPhone4S pot seguir utilitzant WhatsApp només si pot actualitzar el seu sistema a la versió iOS 9





- L'iPhone 4 i els models anteriors no poden utilitzar l'aplicació a causa de la impossibilitat d'actualitzar el sistema operatiu





- La versió 4.03 d'Android ja no podrà utilitzar WhatsApp





- La versió 2.3.7 o anterior d'Android també es veurà afectada