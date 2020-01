Joaquín Pérez Rei, secretari d'Estat de Treball i María Amparo Ballester Pastor, cap de Gabinet

El doctor en Dret Joaquín Pérez Rei serà el pròxim secretari d'Estat de Treball i Economia en el futur Govern de coalició i formarà així part de l'equip de la futura ministra de Treball i diputada de Galícia en comú, Yolanda Díaz.





A més, segons han confirmat fonts de Unides Podem, la catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de València María Amparo Ballester Pastor exercirà el lloc de cap de Gabinet de Díaz a partir de dilluns que ve, quan els ministres jurin el seu càrrec davant el Rei Felip VI.





Tots dos han collaborat amb Díaz en diverses ocasions per a la redacció de lleis contra la precarietat.





PÉREZ REI SUBSTITUEIX VALDEOLIVAS GARCÍA





Pérez Rei, nascut a Madrid el 1973, serà el que li doni el relleu a la fins ara secretària d'Empelo, Yolanda Valdeolivas García. És Doctor en Dret i premi extraordinari de doctorat i en l'actualitat és professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social i director del departament de Dret del Treball i Treball Social de la Universitat de Castella-la Manxa.





També és autor dels llibres 'Estabilitat en l'ocupació' (2004); 'La transformació de la contractació temporal en indefinida. L'ús irregular de la temporalitat en el treball '(2004); 'El contracte eventual per circumstàncies de la producció' (2006); 'L'acomiadament disciplinari' (2013); 'El règim professional del treball autònom econòmicament dependent: novetats legals i jurisprudencials' (2016) i, en collaboració amb Antonio Baylos, 'L'acomiadament o la violència del poder privat' (2009).





Ha escrit nombrosos articles i capítols de llibres de la seva especialitat com 'La contractació de durada determinada' (2019); 'El contracte de suport als emprenedors' (2012) o 'L'acomiadament en la reforma de 2010' el 2011.





Pérez Rei és a més collaborador habitual de la Fundació 1r de maig i de la Fundació Cipriano Garcia, forma part del Centre Europeu i Llatinoamericà per al Diàleg Social i és soci de l'Associació Espanyola de Dret del Treball i de la Seguretat Social i de l'Associació espanyola de Salut i Seguretat Social.





Ha realitzat estades d'investigació en diverses universitats europees i ha participat en un bon nombre cursos d'especialització i congressos nacionals i internacionals, especialment a Amèrica Llatina.





Va formar part del grup d'experts que, a proposta del Ministeri d'Ocupació i de la Seguretat Social, va analitzar les conseqüències de la jurisprudència de Tribunal de Justícia de la UE en el sistema espanyol de contractació laboral.





BALLESTER PASTOR SERÀ LA MÀ DRETA DE DÍAZ





La futura ministra de Treball ha triat la catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de València per a ser la seva mà dreta en aquesta legislatura. A la mateixa universitat és també directora de l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona i directora de la Càtedra d'Economia Feminista.





És així mateix vicepresidenta d'EUFEM (plataforma universitària d'estudis feministes i de gènere). Ha dedicat bona part de la seva trajectòria professional a la investigació en matèria de discriminació per raó de gènere en l'àmbit laboral i de seguretat social, el que s'ha reflectit en més de cent cinquanta publicacions científiques en revistes i publicacions d'excellència sobre aquesta matèria.





També ha investigat sobre discriminació laboral per altres causes, particularment per edat, conciliació / corresponsabilitat / temps de treball, drets dels treballadors migrants, drets fonamentals en dimensió laboral, contractació temporal, Dret social de la Unió Europea, normativa de prevenció de riscos laborals i Seguretat Social.





Un dels seus últims llibres publicats realitza una anàlisi global de la normativa laboral i de seguretat social des d'una perspectiva de gènere sota el títol 'Reptes i perspectives de la discriminació laboral per raó de gènere'.





Ballesteros Pastor també ha realitzat diverses investigacions de Dret comparat a partir d'estades finançades en universitats estrangeres en què ha estat professora visitant, entre les quals poden destacar-se la Universitat d'Estocolm o Mac Gill University a Mont-real.





Des de 2015 forma part de l'European Network of Legal Experts in Gender Equality and non-discrimination (òrgan assessor de la Comissió Europea en matèria de gènere). Ha estat Investigadora principal en diversos projectes de recerca competitius un d'ells finançat amb fons de la Unió Europea (projecte internacional 'Culture, custom and gender'.





Actualment és Directora del grup de recerca interdisciplinària de la Universitat de València 'Desigualtats socioeconòmiques i polítiques públiques amb perspectiva de gènere', des 2016. Ha estat Magistrada suplent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana des de 1996 fins a 2015.