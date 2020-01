Pedro Sánchez proposarà a Dolores Delgado com a Fiscal General de l'Estat

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, proposarà el nomenament de l'exministra de Justícia Dolores Delgado com a nova fiscal general de l'Estat en substitució de María José Segarra.





El cap de l'Executiu va informar divendres passat a Delgado que no continuaria al capdavant de la cartera de Justícia. Aquest mateix dilluns, Juan Carlos Campo prendrà el seu relleu al capdavant del Ministeri.





Tocada pel 'cas Villarejo', Delgado es va definir en la seua presa de possessió al juliol de 2018 com una "fiscal de trinxera" i va prometre ser una "ministra de trinxera". Durant l'any i mig de mandat va apostar per la cooperació internacional i per l'avanç de la digitalització de la justícia.





Va nàixer a Madrid en 1962 i fins a la seua entrada en l'Executiu la passada legislatura exercia de fiscal coordinadora contra el jihadisme en l'Audiència Nacional. Va ingressar en aquest òrgan en 1993 i des de llavors la seua labor es va centrar en la lluita contra el narcotràfic, el crim organitzat i el terrorisme etarra i, posteriorment, jihadista, en el qual es va especialitzar després dels atemptats de l'11 de març de 2004 a Madrid.





Compta amb experiència en el Tribunal Penal Internacional, on va exercir com a fiscal a partir de 2011 i va preparar la documentació de l'ordre d'arrest contra el mort dictador libi Muamar Gadafi per a jutjar-li per crims contra la Humanitat. Va criticar durament les retallades i pràctica desaparició de les causes d'aquest tipus en l'Audiència Nacional a compte de les reformes del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero i del PP.





ELS ÀUDIOS DE VILLAREJO





Els seus inicis en el Ministeri de Justícia es van veure perjudicats després de la difusió --dos mesos després de prendre possessió-- d'uns enregistraments d'una conversa que va tindre lloc en 2009 en el restaurant Rianxo de Madrid, entre el comissari jubilat José Manuel Villarejo (a la presó provisional des de fa dos anys) i Delgado, que va acudir a la trobada acompanyant a l'ex jutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón per a celebrar la medalla al mèrit que havien concedit a l'expolicia.





Delgado va assegurar que els àudios publicats estaven manipulats, perquè eren "trossets solapats, llocs i pegats" i va negar haver mantingut alguna "cita en cap aspecte professional" amb l'excomissari.





Aquests fets es van sumar a la tardança de la fins ara responsable de Justícia a emparar al magistrat del Suprem Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés' en la demanda civil que va presentar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra ell davant la justícia belga perquè el Congrés i el Senat la reprovaren.





Una tercera censura va arribar per part de la Cambra Baixa per haver instat a l'Advocacia de l'Estat a descartar la rebel·lió en l'acusació contra els líders independentista a la presó pel 'procés'. Els serveis jurídics de l'Estat va acusar de sedició i el Tribunal Suprem els va condemnar per aquest delicte.