L'independentisme es manifesta a Estrasburg al davant del Parlament Europeu

Uns 300 manifestants s'han congregat aquest dilluns en els voltants del Parlament Europeu a Estrasburg (França) per a celebrar que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el exconseller Toni Comín han pogut assumir finalment el càrrec d'eurodiputats en la institució comunitària. L'organització elevava la xifra a 500 simpatitzants.





Convocats per l'organització 'Omplim Estrasburg' (Omplim Estrasburg), els assistents a la concentració han portat nombroses banderes independentistes i pancartes en les quals es podien llegir missatges com 'L'autodeterminació és un dret, no un crim' i també fotos del líder d'ERC, Oriol Junqueras, amb la boca tapada amb banderes d'Espanya.

MÉS INFORMACIÓ El Parlament Europeu acata la decisió del Suprem i deixa de reconèixer Junqueras com a eurodiputat





Els manifestants també han llançat proclames reclamant la independència i exigint la llibertat dels polítics independentistes empresonats. 'Ni un pas arrere' o 'Puigdemont, el nostre president', han sigut unes altres de les frases clamades pels manifestants.









L'acte ha començat al voltant de les 13.00 hores i s'han acostat a saludar el president de la Generalitat, Quim Torra, i altres representants polítics com el portaveu de JxCat en el Parlament, Albert Batet; la portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó; el president de PDeCat, David Bonheví, i l'eurodiputada d'ERC Diana Riba.





Puigdemont i Comín participen aquest dilluns en la seua primera sessió plenària del Parlament Europeu com a eurodiputats. Tots dos van intentar fer-ho ja al juliol de 2019, en la primera sessió de l'actual legislatura, però no van poder perquè la Justícia europea va rebutjar les mesures cautelars que havien reclamat per a poder accedir al seu escó.





Llavors no van arribar a Estrasburg i van romandre prop de la ciutat però fora de França, segons va assegurar el seu defensa. Sí que van estar presents milers de simpatitzants, que igual que aquest dilluns, es van concentrar enfront de la seu del Parlament Europeu.