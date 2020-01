El Parlament Europeu acata la decisió del Suprem i deixa de reconèixer Junqueras com a eurodiputat

El Parlament Europeu ha retirat finalment el dret de l'eurodiputat al líder d'Esquerra Republicana (ERC) Oriol Junqueras a ser eurodiputat després que el Tribunal Suprem li comuniqués que la conseqüència de la seva condemna en ferm pel procés independentista és que queda inhabilitat per assumir aquest càrrec, ha anunciat el president de l'Eurocambra, David Sassoli.









Els serveis de l'Eurocambra van rebre la carta signada pel president del Suprem, Carlos Lesmes, passades les 14.00 hores d'aquest dijous. Finalment, la institució comunitària ha determinat que Junqueras va deixar de ser eurodiputat des del passat 3 de gener.





"Tenint en compte la decisió de la Junta Electoral Central de el 3 de gener de 2020 i de conformitat amb la decisió de Tribunal Suprem de 9 de gener de 2020, el mandat del senyor Junqueras i Vies va expirar amb efecte 3 de gener de 2020", assenyala el text.





El president de Parlament Europeu explica que la jurisprudència de Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) obliga la institució a "prendre nota sense dilació de les decisions que amb caràcter definitiu prenguin les autoritats judicials competents dels Estats membres".





Així, Sassoli anunciarà dilluns a l'inici de la sessió plenària que Junqueras va iniciar el seu mandat el passat 2 de juliol, a l'igual que en Carles Puigdemont i Toni Comín, però també l'expiració de la mateixa el 3 de gener, dia en què la Junta Electoral Central (JEC) va rebutjar atorgar-li la credencial d'eurodiputat.





A més, l'italià assegura en el comunicat que sol·licitarà a les autoritats espanyoles competents que notifiquin "amb celeritat" a l'Eurocambra el nom de la persona que reemplaçarà Junqueras en la institució. El següent a la llista de la coalició 'Ara Repúbliques' a les eleccions europees és el polític d'ERC Jordi Solé.





ERC ha anunciat aquest divendres que recorrerà davant el Tribunal General de la UE (TGUE) la decisió del Parlament Europeu de suspendre Junqueras com a eurodiputat i ha exigit al president de l'Eurocambra que compleixi la sentència del TJUE que li reconeixia la immunitat.





En un comunicat, el partit ha expressat la seva "indignació" perquè l'Eurocambra hagi acatat al Tribunal Suprem i hagi retirat a Junqueras la condició d'eurodiputat.





Els republicans han insistit que la sentència del TJUE "va ser absolutament clara" i que Junqueras ha de ser eurodiputat, per la qual cosa exigeix al Parlament Europeu que no prevalguin els interessos de l'Estat per sobre dels interessos de la UE, ja que, en aquest cas, s'estarien posant en qüestió els principis fundacionals del projecte europeu, segons ERC.