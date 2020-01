Lesmes envia al Parlament Europeu les resolucions del Suprem que inhabiliten Junqueras

El president del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha enviat aquest dijous al president de Parlament Europeu, David Maria Sassoli,les dues resolucions que ha dictat la Sala Penal de l'alt tribunal pels quals s'inhabilita el líder d'ERC, Oriol Junqueras, com a eurodiputat.













Lesmes ha dirigit una carta a Sassoli, acompanyada de les resolucions que aclareixen la situació processal de l'exvicepresident de la Generalitat, condemnat a 13 anys de presó i inhabilitació pels delictes de sedició i malversació. El tribunal que el va jutjar pel procés independentista a Catalunya ha rebutjat autoritzar el desplaçament de Junqueras dilluns que ve a Estrasburg perquè pugui fer efectiva la seva condició d'eurodiputat; s'ha negat a declarar la nul·litat de la seva sentència i ha acordat no cursar un suplicatori al Parlament Europeu per poder executar-la.





En la missiva, Lesmes explica que la "nova" doctrina proclamada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el passat 19 de desembre, amb la qual va reconèixer la condició de membre de l'Eurocambra de Junqueras des de la data en la que va resultar electe el 13 de juny, ha "inspirat la resposta d'aquesta Sala" en el recurs de súplica interposat per la defensa de l'exvicepresident català, en el marc del qual va promoure la qüestió prejudicial.





Després de conèixer la sentència del TJUE, el tribunal considera que la decisió de no concedir al líder d'ERC un permís extraordinari per a realitzar els tràmits necessaris per a adquirir la condició de diputat davant la Junta Electoral Central (JEC), va ser correcta perquè la immunitat com a eurodiputat no li "blinda" davant d'una sentència, que encara llavors no es coneixia.





Lesmes comunica aquest aspecte en entendre que "serà determinant també de totes les controvèrsies puguin suscitar-se en el futur a l'hora de delimitar l'extensió de la prerrogativa funcional associada a la condició d'europarlamentari".





En aquest sentit, el president del Poder Judicial postil·la que la immunitat de desplaçament reconeguda en paràgraf segon de l'article 9 del Protocol sobre immunitats "no impedia ni l'enjudiciament ni el dictat de la sentència", que posaria fi al procediment judicial en què Junqueras es trobava acusat.





Afegeix Lesmes que el 13 de juny de 2019, quan l'exvicepresident de la Generalitat va ser proclamat eurodiputat, és just el dia després en què el judici pel 'procés' independentista va quedar vist per a sentència.