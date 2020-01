Casado estrena legislatura amb canvis al PP: surten Tejerina i Catalá i entren Elvira Rodríguez i Enrique López

El president de PP, Pablo Casado, ha obert la legislatura amb canvis a la cúpula de el partit, ja que surten els exministres Isabel García Tejerina i Rafael Catalá com a vicesecretaria d'Acció Sectorial i secretari de Justícia i Interior, respectivament, i entren en el seu lloc l'exministra Elvira Rodríguez i l'actual conseller de Justícia de la Comunitat de Madrid, Enrique López.









Aquests canvis s'han anunciat en la reunió de la Junta Directiva del PP, màxim òrgan de el partit entre congressos que ha presidit Casado, qui els ha agraït el compromís de Tejerina i Catalá amb el partit i el seu "generositat".





Tots dos exministres, que ara tindran responsabilitats en l'activitat privada, han pres la paraula davant la plana major del PP per confirmar la seva marxa i han expressat el seu suport al projecte de Casado i el seu "amor a Espanya", segons fonts de la formació.





Tejerina, exministra d'Agricultura, deixa la Vicesecretaria de Sectorial que ocupava en l'últim any i també el seu escó al Congrés. La substituirà en el seu lloc com a membre de la direcció del PP l'exministra de Medi Ambient i exsecretària de Pressupostos, Elvira Rodríguez, que és diputada nacional per Madrid i va ser un dels fitxatges de Casado en les passades eleccions de novembre.





Amb la renúncia al seu escó, correrà la llista de Madrid i podrà entrar al Congrés com a diputat Gabriel Elorriaga, que va ser exsecretari d'Estat d'Administracions Territorials amb José María Aznar, després va dirigir la campanya de Mariano Rajoy de 2008 (de què es va distanciar després) i ara treballa com a cap de l'assessoria del Grup Popular al costat de Cayetana Álvarez de Toledo.





Catalá, que ja havia renunciat al seu escó per Conca després de les generals d'abril de 2019 però seguia portant els temes de Justícia i Interior de el partit, deixa ara també aquesta última responsabilitat per centrar-se en l'activitat privada i en la seva carrera professional com a advocat.





L'any passat ja es va incorporar al patronat de la Fundació Atlètic de Madrid, després de rebre l'autorització de l'Oficina de Conflicte d'Interessos, poc abans s'havia sumat al consell assessor de la signatura anglosaxona Herbert Smith Freehills, i a l'estiu també va fitxar per la casa d'apostes Codere.





En el seu lloc li substitueix Enrique López, ex membre de Tribunal Constitucional i actual conseller de Justícia, Interior i Víctimes de la Comunitat de Madrid. Entre les tasques que tindrà per davant hi ha la renovació de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), un tema en què el PP vol tornar a el model anterior i que els jutges trien els jutges.





El PP ha anunciat a més aquest dilluns noves responsabilitats per Pilar Marcos i Carlos Floriano. Marc, que era fins ara cap de gabinet de Cayetana Álvarez de Toledo, assumirà en el grup parlamentari de Congrés una àrea de Ciutadania i Llibertats. Per la seva banda, l'expresident del PP a Extremadura i actual senador, Carlos Floriano, serà coordinador de comissions a la cambra alta, han assenyalat fonts populars.